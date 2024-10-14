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Сибіга на зустрічі ЄС спростував інформацію іноземних ЗМІ про нібито готовність до неприйнятних територіальних поступок - МЗС

Київ • УНН

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Голова МЗС Андрій Сибіга спростував інформацію про нібито готовність України до неприйнятних територіальних поступок, наголосивши на безальтернативності Формули миру та принципу "Жодних рішень про Україну без України".

Сибіга на зустрічі ЄС спростував інформацію іноземних ЗМІ про нібито готовність до неприйнятних територіальних поступок - МЗС

Голова МЗС Андрій Сибіга спростував інформацію про нібито готовність України до територіальних поступок, наголосивши на безальтернативності Формули миру та принципу "Жодних рішень про Україну без України". Про це він сказав під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише УНН з посиланням на МЗС.      

Деталі

Сибіга, як повідомляється, "спростував інформацію, поширену в низці іноземних ЗМІ, про нібито готовність України до неприйнятних територіальних поступок агресору". Він наголосив на безальтернативності Формули миру та принципу "Жодних рішень про Україну без України".

Голова МЗС поінформував європейських колег про подальшу роботу над просуванням Формули миру на шляху до Другого саміту миру, детально розповів про те, як План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським, стане інструментом практичного втілення Формули миру задля досягнення спільної для України та ЄС мети: всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

МЗС спростувало заяви іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф11.10.24, 10:55 • 12526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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