Стратегическое партнерство: Сибига обсудил с Блинкеном ключевые потребности Украины в условиях войны
Киев • УНН
Глава МИД Украины А. Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Э. Блинкеном. Обсуждались стратегическое партнерство, координация позиций и критические потребности Украины в условиях войны.
Сибига провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, обсудив стратегическое партнерство и поддержку Украины в условиях войны. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались важные вопросы украинско-американского стратегического партнерства и координация позиций перед ключевыми международными событиями.
Сибига проинформировал Блинкена о новых российских ударах по украинской энергосистеме и подчеркнул критические военные и энергетические потребности Украины в условиях продолжающейся агрессии. Он выразил благодарность США за их лидерство и поддержку, которые играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.
Сибига обсудил с министром иностранных дел Анголы расширение сотрудничества15 октября 2024, 17:56 • 8136 просмотров