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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен в разговоре с Сибигой отметил продолжение военной и экономической помощи США Украине

Блинкен в разговоре с Сибигой отметил продолжение военной и экономической помощи США Украине

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 05:49  •  8992 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Сибигой. Они обсудили дальнейшую военную и экономическую помощь США Украине в борьбе с российской агрессией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время телефонного разговора обсудили военную и экономическую помощь США Украине, сообщили в Госдепартаменте США, пишет УНН.

Детали

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен разговаривал (15 октября) с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины с агрессией россии", - сообщили в Госдепе.

Госсекретарь США и его украинский коллега, как сообщается, "обсудили будущие дипломатические мероприятия и взаимодействия с лидерами ЕС". 

"Во время разговора госсекретарь отметил продолжение военной и экономической помощи США Украине и поддержку украинцев в защите их свободы", - отметили в Госдепе.

Стратегическое партнерство: Сибига обсудил с Блинкеном ключевые потребности Украины в условиях войны15 октября 2024, 19:12 • 29144 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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