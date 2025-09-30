$41.320.16
Мирный план Трампа по Газе приветствовали арабские и исламские страны, а также Запад

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Дональд Трамп предложил мирный план из 20 пунктов для прекращения войны в секторе Газа, который одобрили Израиль, Палестинская администрация и ряд арабских стран. ХАМАС изучает предложение, тогда как «Палестинский исламский джихад» назвал его «рецептом взрыва в регионе».

Мирный план Трампа по Газе приветствовали арабские и исламские страны, а также Запад

Президент США Дональд Трамп предложил мирный план из 20 пунктов по прекращению войны в секторе Газа после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который приветствовал это предложение. Новое предложение, призывающее к разоружению ХАМАС, было одобрено Палестинской администрацией (ПА), которая управляет Западным берегом, а также некоторыми арабскими странами региона, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

ХАМАС заявляет, что изучает предложение США "добросовестно", тогда как группировка "Палестинский исламский джихад" (PIJ) называет этот план "рецептом взрыва в регионе".

Реакция стран региона и Запада

Палестина

ПА заявила, что приветствует "искренние и неустанные усилия по прекращению войны в Газе и подтверждает свою уверенность в его способности найти путь к миру".

"Он подтверждает свою общую приверженность сотрудничеству с Соединенными Штатами, странами региона и партнерами для прекращения войны в секторе Газа через всеобъемлющее соглашение, которое гарантирует доставку адекватной гуманитарной помощи в Газу, освобождение заложников и заключенных", - говорится в заявлении, опубликованном AFA.

Она также призвала к "созданию механизмов, которые защищают палестинский народ, обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и безопасности для обеих сторон, предотвращают аннексию земель и перемещение палестинцев, прекращают односторонние действия, нарушающие международное право, высвобождают палестинские налоговые фонды, приводят к полному выводу израильских войск и объединяют палестинские земли и институты в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - говорится в заявлении.

"Это также положит конец оккупации и проложит путь к справедливому миру, основанному на решении о двух государствах, где независимое и суверенное Государство Палестина будет жить бок о бок с Государством Израиль в условиях безопасности, мира и добрососедства в соответствии с международным правом", - сказано в заявлении.

Палестинская вооруженная группировка "Исламский джихад", воюющая на стороне ХАМАС, назвала план Трампа "рецептом для продолжения агрессии против палестинского народа. Таким образом, Израиль пытается - через Соединенные Штаты - навязать то, чего он не смог добиться военным путем", – говорится в заявлении группировки.

"Поэтому мы рассматриваем американо-израильскую декларацию как способ разжечь конфликт в регионе", - сказано в заявлении.

Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ

Министры иностранных дел вышеупомянутых стран опубликовали совместное заявление, приветствуя "искренние усилия Трампа по прекращению войны в Газе и выражая уверенность в его способности найти путь к миру".

"В этом же ключе министры приветствуют заявление президента Трампа о его предложении прекратить войну, восстановить Газу, предотвратить перемещение палестинского народа и способствовать всеобъемлющему миру, а также его заявление о том, что он не допустит аннексии Западного берега", - говорится в заявлении.

В заявлении также сказано о готовности стран сотрудничать со "Соединенными Штатами для прекращения войны в Газе путем заключения всеобъемлющего соглашения, которое гарантирует беспрепятственную доставку достаточной гуманитарной помощи в Газу, отсутствие перемещения палестинцев, освобождение заложников, механизм безопасности, который гарантирует безопасность всех сторон, полный вывод израильских войск, восстановление Газы и создание пути к справедливому миру на основе решения о двух государствах, согласно которому Газа полностью интегрирована с Западным берегом в палестинское государство в соответствии с международным правом, что является ключом к достижению региональной стабильности и безопасности".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган высоко оценил усилия Трампа по посредничеству в достижении прекращения огня.

"Я высоко оцениваю усилия и лидерство президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня", - заявил Эрдоган в своем заявлении.

Он добавил, что Турция продолжит поддерживать дипломатический процесс и привержена содействию установлению "справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф

Шариф написал в X, что приветствует этот план.

"Я также убежден, что прочный мир между палестинским народом и Израилем будет важен для обеспечения политической стабильности и экономического роста в регионе", - написал он.

"Я также твердо верю, что президент Трамп полностью готов помочь любым необходимым образом, чтобы это чрезвычайно важное и срочное понимание стало реальностью. Я хвалю лидерство президента Трампа и жизненно важную роль, которую сыграл специальный посланник Стив Уиткофф в прекращении этой войны", - отметил Шариф.

Он добавил: "Я также твердо убежден, что реализация предложения о создании двух государств является важной для обеспечения прочного мира в регионе".

Франция

"Я ожидаю, что Израиль решительно возьмется за дело на этой основе. У ХАМАС нет другого выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и соблюдать этот план", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении на X.

"Эти элементы должны проложить путь для углубленных обсуждений со всеми соответствующими партнерами для построения прочного мира в регионе, основанного на решении о двух государствах и на принципах, одобренных 142 государствами-членами ООН по инициативе Франции и Саудовской Аравии".

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал: "Мы призываем все стороны объединиться и сотрудничать с администрацией США, чтобы завершить это соглашение и воплотить его в жизнь. ХАМАС теперь должен согласиться с планом и положить конец страданиям, сложив оружие и освободив всех оставшихся заложников".

Бывший премьер-министр Тони Блэр назвал план "смелым и разумным", добавив, что он "может положить конец войне, принести немедленное облегчение Газе, шанс на светлое и лучшее будущее для ее народа, одновременно обеспечивая абсолютную и длительную безопасность Израиля и освобождение всех заложников".

Блэр ранее был международным посланником на Ближнем Востоке, а Трамп назначил его членом своего "совета мира" для Газы.

Тони Блэра могут назначить главой временной администрации Газы после войны – Sky News26.09.25, 17:31 • 3511 просмотров

Италия

Италия приветствовала это предложение в своем заявлении, заявив, что оно "может стать поворотным моментом, что позволит окончательное прекращение боевых действий, немедленное освобождение всех заложников и полный и безопасный гуманитарный доступ для гражданского населения".

ХАМАС, добавлено, "теперь имеет возможность положить конец ей [войне], освободив заложников, согласившись не играть никакой роли в будущем Газы и полностью разоружившись".

Испания

Испания также приветствовала мирное предложение Трампа.

"Мы должны положить конец стольким страданиям", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес в сообщении на X.

"Пришло время прекратить насилие, немедленно освободить всех заложников и оказать гуманитарную помощь гражданскому населению. Решение о создании двух государств, Израиль и Палестина, которые живут бок о бок в мире и безопасности, является единственно возможным", - отметил он.

Германия

По данным dpa, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал предложение "уникальной возможностью", которая дает надежду сотням тысяч людей в Газе, и призвал ХАМАС принять его. Он сказал, что план может облегчить страдания от ожесточенных боев, плена и гуманитарных трудностей, добавив, что этот шанс нельзя упускать.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Юлия Шрамко

