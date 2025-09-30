Мирний план Трампа щодо Гази привітали арабські та ісламські країни, а також Захід

Президент США Дональд Трамп запропонував мирний план із 20 пунктів щодо припинення війни в секторі Гази після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який привітав цю пропозицію. Нова пропозиція, яка закликає до роззброєння ХАМАС, була схвалена Палестинською адміністрацією (ПА), яка керує Західним берегом, а також деякими арабськими країнами регіону, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

ХАМАС заявляє, що вивчає пропозицію США "сумлінно", тоді як угруповання "Палестинський ісламський джихад" (PIJ) називає цей план "рецептом вибуху в регіоні".

Реакція країн регіону та Заходу

Палестина

ПА заявила, що вітає "щирі та невпинні зусилля щодо припинення війни в Газі та підтверджує свою впевненість у його здатності знайти шлях до миру".

"Він підтверджує свою спільну відданість співпраці зі Сполученими Штатами, країнами регіону та партнерами для припинення війни в секторі Газа через всеохоплюючу угоду, яка гарантує доставку адекватної гуманітарної допомоги до Гази, звільнення заручників та ув'язнених", - ідеться в заяві, опублікованій AFA.

Вона також закликала до "створення механізмів, які захищають палестинський народ, забезпечують дотримання режиму припинення вогню та безпеки для обох сторін, запобігають анексії земель та переміщенню палестинців, припиняють односторонні дії, що порушують міжнародне право, вивільняють палестинські податкові фонди, призводять до повного виведення ізраїльських військ та об’єднують палестинські землі та інституції в секторі Газа та на Західному березі річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим", - ідеться у заяві.

"Це також покладе край окупації і прокладе шлях до справедливого миру, заснованого на рішенні про дві держави, де незалежна і суверенна Держава Палестина житиме пліч-о-пліч з Державою Ізраїль в умовах безпеки, миру та добросусідства відповідно до міжнародного права", - сказано у заяві.

Палестинське озброєне угруповання "Ісламський джихад", що воює на боці ХАМАС, назвало план Трампа "рецептом для продовження агресії проти палестинського народу. Таким чином, Ізраїль намагається - через Сполучені Штати 0 нав'язати те, чого він не зміг домогтися військовим шляхом", – ідеться у заяві угруповання.

"Тому ми розглядаємо американо-ізраїльську декларацію як спосіб розпалити конфлікт у регіоні", - сказано у заяві.

Єгипет, Індонезія, Йорданія, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ

Міністри закордонних справ вищезгаданих країн опублікували спільну заяву, вітаючи "щирі зусилля Трампа щодо припинення війни в Газі та висловлюючи впевненість у його здатності знайти шлях до миру".

"У цьому ж ключі міністри вітають заяву президента Трампа про його пропозицію припинити війну, відновити Газу, запобігти переміщенню палестинського народу та сприяти всеохоплюючому миру, а також його заяву про те, що він не допустить анексії Західного берега", - ідеться у заяві.

У заяві також сказано про готовність країн співпрацювати зі "Сполученими Штатами для припинення війни в Газі шляхом укладення всеохоплюючої угоди, яка гарантує безперешкодну доставку достатньої гуманітарної допомоги до Гази, відсутність переміщення палестинців, звільнення заручників, механізм безпеки, який гарантує безпеку всіх сторін, повне виведення ізраїльських військ, відбудову Гази та створення шляху до справедливого миру на основі рішення про дві держави, згідно з яким Газа повністю інтегрована із Західним берегом у палестинську державу відповідно до міжнародного права, що є ключем до досягнення регіональної стабільності та безпеки".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган високо оцінив зусилля Трампа щодо посередництва у досягненні припинення вогню.

"Я високо оцінюю зусилля та лідерство президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Газі та досягнення припинення вогню", - заявив Ердоган у своїй заяві.

Він додав, що Туреччина продовжить підтримувати дипломатичний процес і віддана сприянню встановленню "справедливого та тривалого миру, прийнятного для всіх сторін".

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф

Шаріф написав у X, що вітає цей план.

"Я також переконаний, що тривалий мир між палестинським народом та Ізраїлем буде важливим для забезпечення політичної стабільності та економічного зростання в регіоні", - написав він.

"Я також твердо вірю, що президент Трамп повністю готовий допомогти будь-яким необхідним чином, щоб це надзвичайно важливе та термінове розуміння стало реальністю. Я хвалю лідерство президента Трампа та життєво важливу роль, яку відіграв спеціальний посланець Стів Віткофф у припиненні цієї війни", - зазначив Шаріф.

Він додав: "Я також твердо переконаний, що реалізація пропозиції про створення двох держав є важливою для забезпечення тривалого миру в регіоні".

Франція

"Я очікую, що Ізраїль рішуче візьметься за справу на цій основі. У ХАМАС немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану", - заявив президент Франції Еммануель Макрон у своїй заяві на X.

"Ці елементи мають прокласти шлях для поглиблених обговорень з усіма відповідними партнерами для побудови тривалого миру в регіоні, заснованого на рішенні про дві держави та на принципах, схвалених 142 державами-членами ООН за ініціативою Франції та Саудівської Аравії".

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав: "Ми закликаємо всі сторони об'єднатися та співпрацювати з адміністрацією США, щоб завершити цю угоду та втілити її в життя. ХАМАС тепер повинен погодитися з планом і покласти край стражданням, склавши зброю та звільнивши всіх заручників, що залишилися".

Колишній прем'єр-міністр Тоні Блер назвав план "сміливим та розумним", додавши, що він "може покласти край війні, принести негайне полегшення Газі, шанс на світліше та краще майбутнє для її народу, водночас забезпечуючи абсолютну та тривалу безпеку Ізраїлю та звільнення всіх заручників".

Блер раніше був міжнародним посланцем на Близькому Сході, а Трамп призначив його членом своєї "ради миру" для Гази.

Тоні Блера можуть призначити очільником тимчасової адміністрації Гази після війни – Sky News

Італія

Італія привітала цю пропозицію у своїй заяві, заявивши, що вона "може стати поворотним моментом, що дозволить остаточне припинення бойових дій, негайне звільнення всіх заручників та повний і безпечний гуманітарний доступ для цивільного населення".

ХАМАС, додано, "тепер має можливість покласти край їй [війні], звільнивши заручників, погодившись не грати жодної ролі в майбутньому Гази та повністю роззброївшись".

Іспанія

Іспанія також привітала мирну пропозицію Трампа.

"Ми повинні покласти край стільком стражданням", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у дописі на X.

"Настав час припинити насильство, негайно звільнити всіх заручників і надати гуманітарну допомогу цивільному населенню. Рішення про створення двох держав, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці, є єдино можливим", - зазначив він.

Німеччина

За даними dpa, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав пропозицію "унікальною можливістю", яка дає надію сотням тисяч людей у ​​Газі, і закликав ХАМАС прийняти її. Він сказав, що план може полегшити страждання від запеклих боїв, полону та гуманітарних труднощів, додавши, що цей шанс не можна втрачати.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.