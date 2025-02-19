США приостанавливают финансирование сил безопасности Палестины
Киев • УНН
Администрация Трампа заморозила финансирование сил безопасности Палестинской администрации в рамках проверки иностранной помощи. Это происходит в момент попыток ПА установить контроль над сектором Газа.
В рамках глобальной проверки иностранной помощи, администрация президента США Дональда Трампа объявила о замораживании финансирования сил безопасности Палестинской администрации (ПА).
Передает УНН со ссылкой на ANSA и Washington Post.
В Вашингтоне приостановили финансирование сил безопасности Палестинской администрации (ПА), что является мерой, которая является частью более широкого замораживания международной помощи, принятого в начале мандата Дональда Трампа.
Прекращение финансирования происходит в исторический момент, когда палестинская администрация предпринимает попытки подтвердить своё право на управление сектором Газы после прекращения войны на Ближнем Востоке.
Напомним,
ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на длительное перемирие и вывод войск из Газы. Группировка отвергает требования о разоружении и собственного выхода из анклава.
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