Є дві умови: ХАМАС висловив готовність звільнити всіх ізраїльських заручників

ХАМАС запропонувало звільнити всіх ізраїльських заручників, які залишилися в секторі Газа, в обмін на тривале перемир'я та повний вихід ізраїльської армії з анклаву. Про це заявив речник паленстинського угруповання Хазем Касем, повідомляє УНН із посиланням на Al Jazeera.

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За його словами, ХАМАС прагне тривалого припинення вогню та повного виведення ізраїльських військ із Гази.

Ми готові до другого етапу (перемир’я – ред.), під час якого обмін полоненими буде здійснено за один прийом, згідно з критерієм досягнення угоди, яка призведе до постійного припинення вогню та повного виходу з Гази - сказав речник.

При цьому він зазначив, що у ХАМАС відхиляють заклик Ізраїлю до роззброєння та виходу з Гази.

Умова щодо виведення ХАМАС із Гази є безглуздою психологічною війною, а вихід або роззброєння опору є неприйнятними - додав Касем.

Він також нагадав про рішення угруповання збільшити кількість полонених, яких буде звільнено під час наступного обміну, з трьох до шести.

Подвоєння кількості ув’язнених, яких потрібно звільнити, було зроблено у відповідь на прохання посередників і щоб довести нашу серйозність у виконанні всіх умов угоди - підкреслив речник ХАМАС.

Нагадаємо

ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.

Держсекретар США Марко Рубіо під час свого першого близькосхідного туру підтвердив позицію глави Білого дому Дональда Трампа щодо необхідності ліквідації ХАМАС як військової чи урядової організації.