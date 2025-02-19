Есть два условия: ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников
Киев • УНН
ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на длительное перемирие и вывод войск из Газы. Группировка отвергает требования по разоружению и собственного выхода из анклава.
ХАМАС предложило освободить всех израильских заложников, которые остались в секторе Газа, в обмен на длительное перемирие и полный выход израильской армии из анклава. Об этом заявил представитель паленстинской группировки Хазем Касем, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По его словам, ХАМАС стремится к длительному прекращению огня и полному выводу израильских войск из Газы.
Мы готовы ко второму этапу (перемирия - ред.), во время которого обмен пленными будет осуществлен за один прием, согласно критерию достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выходу из Газы
При этом он отметил, что в ХАМАС отклоняют призыв Израиля к разоружению и выходу из Газы.
Условие о выводе ХАМАС из Газы является бессмысленной психологической войной, а выход или разоружение сопротивления неприемлемы
Он также напомнил о решении группировки увеличить количество пленных, которые будут освобождены во время следующего обмена, с трех до шести.
Удвоение количества заключенных, которых нужно освободить, было сделано в ответ на просьбы посредников и чтобы доказать нашу серьезность в выполнении всех условий соглашения
Напомним
ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.
Госсекретарь США Марко Рубио во время своего первого ближневосточного тура подтвердил позицию главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости ликвидации ХАМАС как военной или правительственной организации.