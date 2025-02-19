США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини
Київ • УНН
Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.
В рамках глобальної перевірки іноземної допомоги, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про заморожування фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА).
Передає УНН із посиланням на ANSA та Washington Post.
У Вашингтоні призупинили фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА), що є заходом, який є частиною більш широкого заморожування міжнародної допомоги, ухваленого на початку мандата Дональда Трампа.
Припинення фінансування відбувається у історичний момент, коли палестинська адміністрація здійснює спроби підтвердити своє право на керувати сектором Гази після припинення війни на Близькому сході.
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