США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини

В рамках глобальної перевірки іноземної допомоги, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про заморожування фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА).

Передає УНН із посиланням на ANSA та Washington Post.

У Вашингтоні призупинили фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА), що є заходом, який є частиною більш широкого заморожування міжнародної допомоги, ухваленого на початку мандата Дональда Трампа.

Припинення фінансування відбувається у історичний момент, коли палестинська адміністрація здійснює спроби підтвердити своє право на керувати сектором Гази після припинення війни на Близькому сході.

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