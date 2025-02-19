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05:23 • 24457 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124833 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184008 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148340 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139627 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117748 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108247 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143307 перегляди

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США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини

США призупиняють фінансування сил безпеки Палестини

Київ • УНН

 • 31353 перегляди

Адміністрація Трампа заморозила фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації в рамках перевірки іноземної допомоги. Це відбувається в момент спроб ПА встановити контроль над сектором Гази.

В рамках глобальної перевірки іноземної допомоги, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про заморожування фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА).

Передає УНН із посиланням на ANSA та Washington Post.

У Вашингтоні призупинили фінансування сил безпеки Палестинської адміністрації (ПА), що є заходом, який є частиною більш широкого заморожування міжнародної допомоги, ухваленого на початку мандата Дональда Трампа.

Припинення фінансування відбувається у історичний момент, коли палестинська адміністрація здійснює спроби підтвердити своє право на керувати сектором Гази після припинення війни на Близькому сході.

Нагадаємо

ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази. Угруповання відкидає вимоги щодо роззброєння та власного виходу з анклаву.

Ізраїль не планує повністю залишати територію Лівану після перемир'я - ЗМІ17.02.25, 21:04 • 37930 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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