11:30 • 1772 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 4540 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9090 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11342 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 12808 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9302 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14145 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15934 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24839 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14395 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил делегации США три красные линии относительно развития Газы, включая отсутствие военного участия Турции и роли ХАМАС. Он также настаивает на разоружении ХАМАС и очищении Газы от оружия перед выводом израильских войск.

Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе

Израильский премьер будет помогать Вашингтону во внедрении плана мирного урегулирования в Секторе Газа, но у него есть несколько красных линий, касающихся роли ХАМАС в анклаве после войны.

Передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Сейчас обе стороны конфликта в секторе Газа придерживаются ранее согласованного плана прекращения огня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил готовность помочь во внедрении следующих этапов плана США по прекращению огня в Газе и освобождению заложников. В то же время глава кабмина Израиля, во время последних встреч, сообщил делегации США три красные линии по поводу развития Газы.

Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ04.10.25, 09:25 • 12332 просмотра

Нетаньяху настаивает на том, что никакого военного участия Турции в Газе быть не должно. Также:

  • никакой роли или связей ХАМАС в любом будущем руководящем органе;
    • вывод Израиля войск из Газы невозможен, согласно условиям Нетаньяху, до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен. Также в Израиле ожидают, что территория Газы должна быть очищена от оружия.

      Среди этих красных линий есть условия, которые противоречат видению Белого дома. Например, Вашингтон считает Турцию важной для успеха плана мирного урегулирования, заявил чиновник службы безопасности канала Channel 12.

      Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс21.10.25, 21:50 • 2818 просмотров

      В вопросах Палестинской администрации и будущей политики на территории Газы, видение у США имеет некоторые отличия от обязательных условий лидеров Израиля. В то же время давление Вашингтона растет, но будет ли согласован компромисс с премьером Нетаньяху, сейчас сказать сложно

      Напомним

      Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.

      Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США21.10.25, 22:03 • 3368 просмотров

      Игорь Тележников

