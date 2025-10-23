Нетаньяху выдвинул США три красные линии по мирному урегулированию в Газе
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил делегации США три красные линии относительно развития Газы, включая отсутствие военного участия Турции и роли ХАМАС. Он также настаивает на разоружении ХАМАС и очищении Газы от оружия перед выводом израильских войск.
Израильский премьер будет помогать Вашингтону во внедрении плана мирного урегулирования в Секторе Газа, но у него есть несколько красных линий, касающихся роли ХАМАС в анклаве после войны.
Передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Сейчас обе стороны конфликта в секторе Газа придерживаются ранее согласованного плана прекращения огня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил готовность помочь во внедрении следующих этапов плана США по прекращению огня в Газе и освобождению заложников. В то же время глава кабмина Израиля, во время последних встреч, сообщил делегации США три красные линии по поводу развития Газы.
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ04.10.25, 09:25 • 12332 просмотра
Нетаньяху настаивает на том, что никакого военного участия Турции в Газе быть не должно. Также:
- никакой роли или связей ХАМАС в любом будущем руководящем органе;
- вывод Израиля войск из Газы невозможен, согласно условиям Нетаньяху, до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен. Также в Израиле ожидают, что территория Газы должна быть очищена от оружия.
Среди этих красных линий есть условия, которые противоречат видению Белого дома. Например, Вашингтон считает Турцию важной для успеха плана мирного урегулирования, заявил чиновник службы безопасности канала Channel 12.
Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс21.10.25, 21:50 • 2818 просмотров
В вопросах Палестинской администрации и будущей политики на территории Газы, видение у США имеет некоторые отличия от обязательных условий лидеров Израиля. В то же время давление Вашингтона растет, но будет ли согласован компромисс с премьером Нетаньяху, сейчас сказать сложно
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.
Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США21.10.25, 22:03 • 3368 просмотров