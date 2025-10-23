Нетаньягу висунув США три червоні лінії щодо мирного врегулювання в Газі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив делегації США три червоні лінії щодо розвитку Гази, включаючи відсутність військової участі Туреччини та ролі ХАМАС. Він також наполягає на роззброєнні ХАМАС та очищенні Гази від зброї перед виведенням ізраїльських військ.
Ізраїльський прем'єр допомагатиме у впровадженні Вашингтоном плану мирного врегулювання у Секторі Газа, але в нього є кілька червоних ліній, які стосуються ролі ХАМАС в анклаві після війни.
Наразі обидві сторони конфлікту у секторі Газа притримуються раніше узгодженого плану припинення вогню. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу висловив готовність допомогти у впровадженні наступних етапів плану США щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Водночас глава кабміну Ізраїлю, під час останніх зустрічей, повідомив делегації США три червоні лінії з приводу розвитку Гази.
Нетаньягу наполягає на тому, що жодної військової участі Туреччини в Газі не має бути. Також:
- жодної ролі чи зв'язків ХАМАС у будь-якому майбутньому керівному органі;
- виведення Ізраїлю військ з Гази неможливе, згідно з умовами Нетаньягу, до тих пір, поик ХАМАС не буде повністю роззброєний. Також в Ізраїлі очікують, що територія Гази має бути очищена від зброї.
Серед цих червоних ліній є умови, які протирічать баченню Білого дома. Наприклад, Вашингтон вважає Туреччину важливою для успіху плану мирного врегулювання, заявив чиновник служби безпеки каналу Channel 12.
У питаннях Палестинської адміністрації і майбутньої політики на території Гази, бачення у США має деякі відмінності, від обов'язкових умов лідерів Ізраїлю. Водночас тиск Вашингтона зростає, але чи буде узгоджено компроміс з прем'єром Нетаньягу, наразі сказати складно
Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.
