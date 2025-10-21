Британія відправила військових до Ізраїлю для моніторингу перемир’я в Газі на прохання США
Київ • УНН
Велика Британія відправила старшого офіцера та невелику групу військових до Ізраїлю на прохання США. Вони братимуть участь у міжнародній місії зі спостереження за дотриманням перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
Деталі
Ми можемо зробити свій внесок у моніторинг припинення вогню. Ймовірно, це очолять інші
Він додав, що британський офіцер працюватиме заступником американського командувача в цивільно-військовому координаційному центрі. До нього також увійдуть представники Єгипту, Катару, Туреччини та ОАЕ.
Речник Міноборони уточнив, що британські військові не діятимуть у самій Газі: "Невелика кількість офіцерів з планування влилася до складу очолюваного США центру, щоб забезпечити інтеграцію Великої Британії у зусилля з постконфліктної стабільності".
За словами Гілі, угода про припинення вогню, досягнута за посередництва Дональда Трампа, "створила можливість для довгострокового миру". США, зі свого боку, направили до Ізраїлю близько 200 військових, які також не братимуть участі в операціях на території Гази.
