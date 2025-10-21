$41.760.03
19:07 • 2678 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 12707 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
14:07 • 22399 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 34053 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 21952 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21878 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23223 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22421 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21232 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19860 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Британія відправила військових до Ізраїлю для моніторингу перемир’я в Газі на прохання США

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Велика Британія відправила старшого офіцера та невелику групу військових до Ізраїлю на прохання США. Вони братимуть участь у міжнародній місії зі спостереження за дотриманням перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Британія відправила військових до Ізраїлю для моніторингу перемир’я в Газі на прохання США

На прохання США Велика Британія направила до Ізраїлю старшого офіцера та невелику групу військових для участі у міжнародній місії зі спостереження за дотриманням перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, підкресливши, що Британія "відіграє роль опори" у забезпеченні миру. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Ми можемо зробити свій внесок у моніторинг припинення вогню. Ймовірно, це очолять інші 

– сказав Гілі.

Він додав, що британський офіцер працюватиме заступником американського командувача в цивільно-військовому координаційному центрі. До нього також увійдуть представники Єгипту, Катару, Туреччини та ОАЕ.

"Якщо буде потрібно, ми їх знищимо" - Трамп про наслідки порушення ХАМАС перемир’я21.10.25, 02:18 • 3930 переглядiв

Речник Міноборони уточнив, що британські військові не діятимуть у самій Газі: "Невелика кількість офіцерів з планування влилася до складу очолюваного США центру, щоб забезпечити інтеграцію Великої Британії у зусилля з постконфліктної стабільності".

За словами Гілі, угода про припинення вогню, досягнута за посередництва Дональда Трампа, "створила можливість для довгострокового миру". США, зі свого боку, направили до Ізраїлю близько 200 військових, які також не братимуть участі в операціях на території Гази.

Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс 21.10.25, 21:50 • 720 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Ізраїль
Дональд Трамп
Велика Британія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет