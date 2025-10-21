Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс

$41.760.03
19:07 • 2708 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 12744 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
14:07 • 22420 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 34084 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 21968 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21883 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23227 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22425 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21235 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19863 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05 • 13172 перегляди
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 9476 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 24535 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року21 жовтня, 13:20 • 11416 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo15:33 • 19823 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 34085 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 45021 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 43509 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 49556 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 106575 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Польща
Європа
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 5160 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 24567 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 37118 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 28288 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 84391 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Фільм

Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню в Газі, яке розпочалося 10 жовтня, йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС. Посланець адміністрації Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф підтвердив, що показники перевершують очікування.

Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню в Газі йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС. Про це Венс заявив під час візиту до Ізраїлю, повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші посланці у вівторок висловили оптимізм щодо крихкої угоди про припинення вогню в Газі, назвавши прогрес кращим, ніж очікувалося, під час візиту до нового центру цивільного та військового співробітництва в Ізраїлі

пише видання.

Венс зазначив про спалахи насильства останніми днями, але сказав, що припинення вогню, яке розпочалося 10 жовтня, йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС. Посланець адміністрації Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф додав, що "ми перевершуємо очікувані нами показники".

"Вони перебувають в Ізраїлі, оскільки залишаються питання щодо довгострокового плану мирного врегулювання, зокрема, чи роззброїться ХАМАС, коли і як міжнародні сили безпеки будуть розгорнуті в Газі та хто керуватиме територією після війни", - додає АР.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сектор Газа