Припинення вогню в Газі йде краще, ніж очікувалося - Венс
Київ • УНН
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що припинення вогню в Газі, яке розпочалося 10 жовтня, йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС. Посланець адміністрації Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф підтвердив, що показники перевершують очікування.
Деталі
Віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші посланці у вівторок висловили оптимізм щодо крихкої угоди про припинення вогню в Газі, назвавши прогрес кращим, ніж очікувалося, під час візиту до нового центру цивільного та військового співробітництва в Ізраїлі
Венс зазначив про спалахи насильства останніми днями, але сказав, що припинення вогню, яке розпочалося 10 жовтня, йде краще, ніж він очікував після двох років війни між Ізраїлем та ХАМАС. Посланець адміністрації Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф додав, що "ми перевершуємо очікувані нами показники".
"Вони перебувають в Ізраїлі, оскільки залишаються питання щодо довгострокового плану мирного врегулювання, зокрема, чи роззброїться ХАМАС, коли і як міжнародні сили безпеки будуть розгорнуті в Газі та хто керуватиме територією після війни", - додає АР.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.