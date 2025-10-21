Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение огня в Газе идет лучше, чем он ожидал после двух лет войны между Израилем и ХАМАС. Об этом Вэнс заявил во время визита в Израиль, сообщает Associated Press, передает УНН.

Подробности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие посланники во вторник выразили оптимизм по поводу хрупкого соглашения о прекращении огня в Газе, назвав прогресс лучшим, чем ожидалось, во время визита в новый центр гражданского и военного сотрудничества в Израиле пишет издание.

Вэнс отметил вспышки насилия в последние дни, но сказал, что прекращение огня, которое началось 10 октября, идет лучше, чем он ожидал после двух лет войны между Израилем и ХАМАС. Посланник администрации Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф добавил, что "мы превосходим ожидаемые нами показатели".

"Они находятся в Израиле, поскольку остаются вопросы относительно долгосрочного плана мирного урегулирования, в частности, разоружится ли ХАМАС, когда и как международные силы безопасности будут развернуты в Газе и кто будет управлять территорией после войны", - добавляет АР.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.