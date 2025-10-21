$41.760.03
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 11955 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22010 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 33477 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57
21 октября, 12:57 • 21659 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39
21 октября, 11:39 • 21783 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33
21 октября, 10:33 • 23148 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26
21 октября, 10:26 • 22378 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
21 октября, 09:34 • 21188 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55
21 октября, 08:55 • 19821 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Великобритания отправила старшего офицера и небольшую группу военных в Израиль по просьбе США. Они будут участвовать в международной миссии по наблюдению за соблюдением перемирия между Израилем и ХАМАС.

Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США

По просьбе США Великобритания направила в Израиль старшего офицера и небольшую группу военных для участия в международной миссии по наблюдению за соблюдением перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Британия "играет роль опоры" в обеспечении мира. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Мы можем внести свой вклад в мониторинг прекращения огня. Вероятно, это возглавят другие 

– сказал Хили.

Он добавил, что британский офицер будет работать заместителем американского командующего в гражданско-военном координационном центре. В него также войдут представители Египта, Катара, Турции и ОАЭ.

"Если будет нужно, мы их уничтожим" - Трамп о последствиях нарушения ХАМАС перемирия21.10.25, 02:18 • 3928 просмотров

Представитель Минобороны уточнил, что британские военные не будут действовать в самой Газе: "Небольшое количество офицеров по планированию влилось в состав возглавляемого США центра, чтобы обеспечить интеграцию Великобритании в усилия по постконфликтной стабильности".

По словам Хили, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, "создало возможность для долгосрочного мира". США, со своей стороны, направили в Израиль около 200 военных, которые также не будут участвовать в операциях на территории Газы.

Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс21.10.25, 21:50 • 616 просмотров

Степан Гафтко

