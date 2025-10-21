Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США

По просьбе США Великобритания направила в Израиль старшего офицера и небольшую группу военных для участия в международной миссии по наблюдению за соблюдением перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Британия "играет роль опоры" в обеспечении мира. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Мы можем внести свой вклад в мониторинг прекращения огня. Вероятно, это возглавят другие – сказал Хили.

Он добавил, что британский офицер будет работать заместителем американского командующего в гражданско-военном координационном центре. В него также войдут представители Египта, Катара, Турции и ОАЭ.

"Если будет нужно, мы их уничтожим" - Трамп о последствиях нарушения ХАМАС перемирия

Представитель Минобороны уточнил, что британские военные не будут действовать в самой Газе: "Небольшое количество офицеров по планированию влилось в состав возглавляемого США центра, чтобы обеспечить интеграцию Великобритании в усилия по постконфликтной стабильности".

По словам Хили, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, "создало возможность для долгосрочного мира". США, со своей стороны, направили в Израиль около 200 военных, которые также не будут участвовать в операциях на территории Газы.

Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс