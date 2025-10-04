Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на Газу та перейти до оборонних дій після вимоги президента США Дональда Трампа. Начальник Генштабу наказав підготуватися до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників.
Армії оборони Ізраїлю, за повідомленнями, було наказано припинити наступ на місто Газу і перейти виключно до оборонних дій після того, як президент США Дональд Трамп виступив з вимогою до Ізраїлю припинити удари, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
"Політичне керівництво Ізраїлю наказало військовим припинити операцію із захоплення міста Гази", повідомляють Army Radio та державна телекомпанія Kan після того, як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити удари по Газі в межах його прагнення до припинення війни та звільнення заручників, які утримують ХАМАС.
Army Radio повідомляє, що наказ передбачає скорочення масштабів операції до "мінімуму", при цьому війська на місцях мають виконувати виключно оборонні маневри. Наказ було віддано після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими офіційними особами.
Тим часом Kan анонсував переговори щодо плану Трампа найближчим часом.
Після заяв ХАМАС та президента США Дональда Трампа про американську пропозицію припинити війну в Газі та звільнити заручників, ЦАХАЛ оголосив, що начальник Генштабу генерал-лейтенант Еяль Замір зустрівся з високопоставленими генералами для "спеціальної оцінки ситуації у світлі розвитку подій".
У заяві військового командування йдеться, що "відповідно до наказу політичного керівництва" Замір доручає Армії оборони Ізраїлю підготуватися "до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників", не уточнюючи, що має на увазі цей наказ.
У заяві, як пише видання, також, схоже, підтверджуються повідомлення про те, що політичні лідери наказали ЦАХАЛ припинити наступ із метою захоплення міста Газа і натомість зосередитися на оборонних операціях, наголошуючи, що "безпека наших сил має першорядне значення, і всі спроможності ЦАХАЛ будуть передані Південному командуванню для захисту наших сил".
"Начальник штабу наголосив, що у зв'язку з оперативною складністю ситуації війська мають продемонструвати підвищену готовність та обізнаність. Також було роз'яснено необхідність швидкого реагування для усунення будь-якої загрози", - ідеться у заяві.
