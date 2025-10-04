$41.280.00
3 жовтня, 16:00 • 32046 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 52172 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61051 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58901 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 35721 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50160 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33886 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21158 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20857 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16960 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Армія оборони Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на Газу та перейти до оборонних дій після вимоги президента США Дональда Трампа. Начальник Генштабу наказав підготуватися до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників.

Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ

Армії оборони Ізраїлю, за повідомленнями, було наказано припинити наступ на місто Газу і перейти виключно до оборонних дій після того, як президент США Дональд Трамп виступив з вимогою до Ізраїлю припинити удари, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

"Політичне керівництво Ізраїлю наказало військовим припинити операцію із захоплення міста Гази", повідомляють Army Radio та державна телекомпанія Kan після того, як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити удари по Газі в межах його прагнення до припинення війни та звільнення заручників, які утримують ХАМАС.

Army Radio повідомляє, що наказ передбачає скорочення масштабів операції до "мінімуму", при цьому війська на місцях мають виконувати виключно оборонні маневри. Наказ було віддано після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими офіційними особами.

Тим часом Kan анонсував переговори щодо плану Трампа найближчим часом.

Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази04.10.25, 02:06 • 2556 переглядiв

Після заяв ХАМАС та президента США Дональда Трампа про американську пропозицію припинити війну в Газі та звільнити заручників, ЦАХАЛ оголосив, що начальник Генштабу генерал-лейтенант Еяль Замір зустрівся з високопоставленими генералами для "спеціальної оцінки ситуації у світлі розвитку подій".

У заяві військового командування йдеться, що "відповідно до наказу політичного керівництва" Замір доручає Армії оборони Ізраїлю підготуватися "до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників", не уточнюючи, що має на увазі цей наказ.

У заяві, як пише видання, також, схоже, підтверджуються повідомлення про те, що політичні лідери наказали ЦАХАЛ припинити наступ із метою захоплення міста Газа і натомість зосередитися на оборонних операціях, наголошуючи, що "безпека наших сил має першорядне значення, і всі спроможності ЦАХАЛ будуть передані Південному командуванню для захисту наших сил".

"Начальник штабу наголосив, що у зв'язку з оперативною складністю ситуації війська мають продемонструвати підвищену готовність та обізнаність. Також було роз'яснено необхідність швидкого реагування для усунення будь-якої загрози", - ідеться у заяві.

Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ04.10.25, 06:08 • 3148 переглядiв

Юлія Шрамко

