Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що угруповання ХАМАС готове до встановлення тривалого миру. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного визволення заручників.
На підставі щойно опублікованої заяви Хамасу, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це робити надто небезпечно
Він додав, що нині вже ведуться переговори щодо деталей, які потрібно узгодити.
"Мова йде не тільки про Газу, а про довгоочікуваний мир на Близькому Сході", - додав Трамп.
Нагадаємо
Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.
Раніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає "справжнє пекло".
