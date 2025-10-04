$41.280.05
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників.

Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази

Президент США Дональд Трамп переконаний, що угруповання ХАМАС готове до встановлення тривалого миру. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

Деталі

Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного визволення заручників.

На підставі щойно опублікованої заяви Хамасу, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це робити надто небезпечно

- написав президент США.

Він додав, що нині вже ведуться переговори щодо деталей, які потрібно узгодити.

"Мова йде не тільки про Газу, а про довгоочікуваний мир на Близькому Сході", - додав Трамп.

Нагадаємо

Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

Раніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає "справжнє пекло".

ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його30.09.25, 12:59 • 3240 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Ізраїль
Дональд Трамп
Сектор Газа
Палестинська держава