Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.
Президент США Дональд Трамп убежден, что группировка ХАМАС готова к установлению длительного мира. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.
Детали
Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.
На основании только что опубликованного заявления ХАМАСа, я верю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это делать слишком опасно
Он добавил, что сейчас уже ведутся переговоры по деталям, которые нужно согласовать.
"Речь идет не только о Газе, а о долгожданном мире на Ближнем Востоке", - добавил Трамп.
Напомним
Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.
Ранее президент США Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет "настоящий ад".
