Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 18141 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 29033 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 39177 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 39386 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 26154 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 40586 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32122 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20492 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20365 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16625 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.2м/с
70%
753мм
Популярные новости
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 24324 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 12837 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ3 октября, 17:22 • 11275 просмотра
ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа20:35 • 6572 просмотра
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения21:20 • 3986 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 24333 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 32151 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 39181 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 39390 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 40588 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Крым
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 12842 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 18144 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 29166 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 32451 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 75388 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы

Президент США Дональд Трамп убежден, что группировка ХАМАС готова к установлению длительного мира. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

На основании только что опубликованного заявления ХАМАСа, я верю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это делать слишком опасно

- написал президент США.

Он добавил, что сейчас уже ведутся переговоры по деталям, которые нужно согласовать.

"Речь идет не только о Газе, а о долгожданном мире на Ближнем Востоке", - добавил Трамп.

Напомним

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Ранее президент США Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет "настоящий ад".

ЕС поддержал мирный план Трампа для Газы и призывает ХАМАС принять его30.09.25, 12:59 • 3240 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Сектор Газа
Государство Палестина