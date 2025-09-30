$41.320.16
ЕС поддержал мирный план Трампа для Газы и призывает ХАМАС принять его

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Высшие должностные лица ЕС поддержали план Трампа из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, заявляя, что он открывает шанс на прекращение войны. Они призывают ХАМАС принять его без промедления, начиная с немедленного освобождения заложников.

ЕС поддержал мирный план Трампа для Газы и призывает ХАМАС принять его

Высшие должностные лица Европейского Союза поддержали предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план урегулирования ситуации в секторе Газа. В Брюсселе отмечают, что документ открывает шанс на прекращение войны и закладывает основу для длительного мира. Об этом говорится в материале DPA со ссылкой на заявления должностных лиц ЕС, пишет УНН.

Детали

План президента Трампа по Газе – это возможность для достижения длительного мира. Он предлагает лучший немедленный шанс прекратить войну. ЕС готов помочь ему добиться успеха 

– заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Документ, который уже поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предусматривает полное разоружение ХАМАС, быстрое освобождение всех израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, а также поэтапный вывод израильской армии с территории Газы.

Каллас подчеркнула, что следующий шаг зависит от палестинской группировки. 

Израиль подписал план. ХАМАС теперь должен принять его без промедления, начиная с немедленного освобождения заложников 

– подчеркнула Каллас.

Президент Европейского совета Антонио Коста призвал все стороны использовать этот шанс: "Все стороны должны воспользоваться этим моментом, чтобы дать миру настоящий шанс". Он также напомнил о гуманитарной составляющей: "Ситуация в Газе невыносима. Военные действия должны прекратиться, а все заложники должны быть немедленно освобождены. Израильский и палестинский народы заслуживают того, чтобы жить бок о бок в мире и безопасности, свободные от насилия и терроризма".

Похожую позицию высказала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заверив, что Евросоюз готов присоединиться к реализации плана и способствовать стабильности в регионе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Новый план, предусматривающий разоружение ХАМАС, получил поддержку Палестинской администрации на Западном берегу и ряда арабских государств региона. ХАМАС пока изучает предложение.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Сектор Газа