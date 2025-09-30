ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його

$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 11664 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 25027 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15643 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15838 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16868 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18102 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21617 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60067 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 127025 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56380 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5.3м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС30 вересня, 01:57 • 20051 перегляди
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 8282 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 13063 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 12105 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 4806 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 25064 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60080 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 127057 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64281 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 66713 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 1816 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 5176 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 21052 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 23173 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 35552 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Вищі посадовці ЄС підтримали 20-пунктний план Трампа щодо врегулювання ситуації в Газі, заявляючи, що він відкриває шанс на припинення війни. Вони закликають ХАМАС прийняти його без зволікання, починаючи з негайного звільнення заручників.

ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його

Вищі посадовці Європейського Союзу підтримали запропонований президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний план врегулювання ситуації у секторі Газа. У Брюсселі наголошують, що документ відкриває шанс на припинення війни та закладає основу для тривалого миру. Про це йдеться у матеріалі DPA із посиланням на заяви посадовців ЄС, пише УНН.

Деталі

План президента Трампа щодо Гази – це можливість для досягнення тривалого миру. Він пропонує найкращий негайний шанс припинити війну. ЄС готовий допомогти йому досягти успіху 

– заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Документ, який уже підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передбачає повне роззброєння ХАМАС, швидке звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в’язнів, а також поетапне виведення ізраїльської армії з території Гази.

Каллас наголосила, що наступний крок залежить від палестинського угруповання. 

Ізраїль підписав план. ХАМАС тепер має прийняти його без зволікання, починаючи з негайного звільнення заручників 

– підкреслила Каллас.

Президент Європейської ради Антоніо Коста закликав усі сторони використати цей шанс: "Усі сторони повинні скористатися цим моментом, щоб дати миру справжній шанс". Він також нагадав про гуманітарну складову: "Ситуація в Газі нестерпна. Військові дії мають припинитися, а всі заручники мають бути негайно звільнені. Ізраїльський та палестинський народи заслуговують на те, щоб жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці, вільні від насильства та тероризму".

Схожу позицію висловила й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запевнивши, що Євросоюз готовий долучитися до реалізації плану та сприяти стабільності в регіоні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.

Новий план, що передбачає роззброєння ХАМАС, отримав підтримку Палестинської адміністрації на Західному березі та низки арабських держав регіону. ХАМАС поки що вивчає пропозицію.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Сектор Газа