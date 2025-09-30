ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його

Вищі посадовці Європейського Союзу підтримали запропонований президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний план врегулювання ситуації у секторі Газа. У Брюсселі наголошують, що документ відкриває шанс на припинення війни та закладає основу для тривалого миру. Про це йдеться у матеріалі DPA із посиланням на заяви посадовців ЄС, пише УНН.

Деталі

План президента Трампа щодо Гази – це можливість для досягнення тривалого миру. Він пропонує найкращий негайний шанс припинити війну. ЄС готовий допомогти йому досягти успіху – заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Документ, який уже підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передбачає повне роззброєння ХАМАС, швидке звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в’язнів, а також поетапне виведення ізраїльської армії з території Гази.

Каллас наголосила, що наступний крок залежить від палестинського угруповання.

Ізраїль підписав план. ХАМАС тепер має прийняти його без зволікання, починаючи з негайного звільнення заручників – підкреслила Каллас.

Президент Європейської ради Антоніо Коста закликав усі сторони використати цей шанс: "Усі сторони повинні скористатися цим моментом, щоб дати миру справжній шанс". Він також нагадав про гуманітарну складову: "Ситуація в Газі нестерпна. Військові дії мають припинитися, а всі заручники мають бути негайно звільнені. Ізраїльський та палестинський народи заслуговують на те, щоб жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці, вільні від насильства та тероризму".

Схожу позицію висловила й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запевнивши, що Євросоюз готовий долучитися до реалізації плану та сприяти стабільності в регіоні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.

Новий план, що передбачає роззброєння ХАМАС, отримав підтримку Палестинської адміністрації на Західному березі та низки арабських держав регіону. ХАМАС поки що вивчає пропозицію.