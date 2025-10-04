Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ
Киев • УНН
Армия обороны Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу и перейти к оборонительным действиям после требования президента США Дональда Трампа. Начальник Генштаба приказал подготовиться к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников.
Армии обороны Израиля, по сообщениям, было приказано прекратить наступление на город Газа и перейти исключительно к оборонительным действиям после того, как президент США Дональд Трамп выступил с требованием к Израилю прекратить удары, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
"Политическое руководство Израиля приказало военным прекратить операцию по захвату города Газы", сообщают Army Radio и государственная телекомпания Kan после того, как президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе в рамках его стремления к прекращению войны и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.
Army Radio сообщает, что приказ предусматривает сокращение масштабов операции до "минимума", при этом войска на местах должны выполнять исключительно оборонительные маневры. Приказ был отдан после ночных переговоров между израильскими и американскими официальными лицами.
Тем временем Kan анонсировал переговоры по плану Трампа в ближайшее время.
После заявлений ХАМАС и президента США Дональда Трампа об американском предложении прекратить войну в Газе и освободить заложников, ЦАХАЛ объявил, что начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир встретился с высокопоставленными генералами для "специальной оценки ситуации в свете развития событий".
В заявлении военного командования говорится, что "в соответствии с приказом политического руководства" Замир поручает Армии обороны Израиля подготовиться "к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников", не уточняя, что подразумевает этот приказ.
В заявлении, как пишет издание, также, похоже, подтверждаются сообщения о том, что политические лидеры приказали ЦАХАЛ прекратить наступление с целью захвата города Газа и вместо этого сосредоточиться на оборонительных операциях, подчеркивая, что "безопасность наших сил имеет первостепенное значение, и все возможности ЦАХАЛ будут переданы Южному командованию для защиты наших сил".
"Начальник штаба подчеркнул, что в связи с оперативной сложностью ситуации войска должны продемонстрировать повышенную готовность и осведомленность. Также была разъяснена необходимость быстрого реагирования для устранения любой угрозы", - говорится в заявлении.
