Нетаньяху удивлен заявлением Трампа о готовности ХАМАС к миру - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что ХАМАС готов к миру и что Израиль должен прекратить бомбардировки Сектора Газа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника, информирует УНН.

Детали

По словам чиновника, которого цитирует корреспондент, на консультациях, проведенных Нетаньяху в пятницу – "после ответа ХАМАС и до объявления Трампа" – глава израильского правительства подчеркнул, что рассматривает ответ ХАМАС как отказ от плана Трампа.

Израильский чиновник отметил, что Нетаньяху на этих консультациях подчеркнул необходимость не создавать впечатление, будто ХАМАС положительно отреагировал на план - указал журналист.

В то же время, по его словам, чиновник добавил, что израильская переговорная группа, занимавшаяся вопросом заложников, на самом деле рассматривала ответ ХАМАС как положительную реакцию, которая открывает путь к достижению соглашения.

Контекст

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа для безопасного освобождения заложников.

