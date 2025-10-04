Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив здивування заявою президента США Дональда Трампа про готовність ХАМАС до миру та заклик до Ізраїлю припинити бомбардування Сектора Гази. Ізраїльська переговорна група, однак, розглядала відповідь ХАМАС як позитивну для угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був здивований заявою президента США Дональда Трампа про те, що ХАМАС готовий до миру і що Ізраїль має припинити бомбардування Сектора Гази. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназваного ізраїльського урядовця, інформує УНН. Деталі За словами посадовця, якого цитує кореспондент, на консультаціях, проведених Нетаньяху в п'ятницю - "після відповіді ХАМАС і до оголошення Трампа" – глава ізраїльського уряду наголосив, що розглядає відповідь ХАМАС як відмову від плану Трампа. Ізраїльський чиновник зазначив, що Нетаньяху на цих консультаціях наголосив на необхідності не створювати враження, ніби ХАМАС позитивно відреагував на план - вказав журналіст. Водночас, за його словами, чиновник додав, що ізраїльська переговорна група, яка займалася питанням заручників, насправді розглядала відповідь ХАМАС як позитивну реакцію, яка відкриває шлях до досягнення угоди. Контекст Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників. ЄС підтримав мирний план Трампа для Гази та закликає ХАМАС прийняти його