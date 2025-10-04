$41.280.05
3 жовтня, 16:00 • 22213 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 37487 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 46037 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 45310 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 29515 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 43059 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 32782 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20781 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20585 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16761 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив здивування заявою президента США Дональда Трампа про готовність ХАМАС до миру та заклик до Ізраїлю припинити бомбардування Сектора Гази. Ізраїльська переговорна група, однак, розглядала відповідь ХАМАС як позитивну для угоди.

Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був здивований заявою президента США Дональда Трампа про те, що ХАМАС готовий до миру і що Ізраїль має припинити бомбардування Сектора Гази. Про це повідомив  журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназваного ізраїльського урядовця, інформує УНН.

Деталі

За словами посадовця, якого цитує кореспондент, на консультаціях, проведених Нетаньяху в п'ятницю - "після відповіді ХАМАС і до оголошення Трампа" – глава ізраїльського уряду наголосив, що розглядає відповідь ХАМАС як відмову від плану Трампа.

Ізраїльський чиновник зазначив, що Нетаньяху на цих консультаціях наголосив на необхідності не створювати враження, ніби ХАМАС позитивно відреагував на план

- вказав журналіст.

Водночас, за його словами, чиновник додав, що ізраїльська переговорна група, яка займалася питанням заручників, насправді розглядала відповідь ХАМАС як позитивну реакцію, яка відкриває шлях до досягнення угоди.

Контекст

Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази для безпечного звільнення заручників.

Вадим Хлюдзинський

