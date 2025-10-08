Новый раунд переговоров по прекращению войны в Газе начинается в Египте с участием Виткоффа и Кушнера - FT

В Египте начинается новый раунд переговоров по прекращению войны в Газе – в частности, с участием влиятельных американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ожидается, что к процессу также присоединятся высокопоставленные чиновники из Катара и Турции, чтобы достичь прорыва в реализации мирного плана Дональда Трампа. Об этом говорится в публикации FT, пишет УНН.

Подробности

Катар, играющий ключевую посредническую роль, объявил, что переговоры вошли в "критическую фазу". В Шарм-эль-Шейх отправился премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Вместе с ним к обсуждениям присоединятся Кушнер и Уиткофф – представители США, связанные с разработкой плана Трампа. Израиль на переговорах представляет Рон Дермер, ближайший советник премьера Биньямина Нетаньяху, а Турцию – глава разведки Ибрагим Калын.

По данным дипломатических источников, стороны в целом поддерживают 20-пунктный план Трампа, но имеют разногласия по ключевым положениям. В частности, ХАМАС выступает против требования разоружения и стремится уточнить рамки вывода израильских войск из Сектора Газа. Существуют также споры относительно роли Палестинской администрации, которую арабские страны хотят видеть в переходном управлении анклавом, тогда как Нетаньяху категорически отрицает ее участие.

Источники сообщают, что определенный прогресс достигнут, а текущие дискуссии направлены на согласование механизма реализации договоренностей. Однако арабские государства обеспокоены тем, что Израиль якобы изменил части плана Трампа, в частности пункты о передислокации войск и упоминания о Палестинской администрации.

По проекту соглашения, ХАМАС готов освободить 48 заложников, в том числе около 20 живых, и отказаться от управления Газой, передав контроль комитету палестинских технократов под международным надзором. В обмен Израиль должен был бы выпустить более 1900 палестинских заключенных, включая пожизненно осужденных. Наибольшие споры вызывает потенциальное освобождение Марвана Баргути – лидера движения ФАТХ, заключенного за террористические действия, которого ХАМАС требует включить в список.

Несмотря на сложные переговоры, участники заявляют, что готовы продолжать поиск компромисса ради стабилизации ситуации в регионе.

Напомним

В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США по прекращению войны в Секторе Газа.

Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Он добавил, что ХАМАС согласился на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Нетаньяху "был очень позитивным в отношении сделки".

Катар сообщил о значительных трудностях в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе, несмотря на согласие всех сторон. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари отметил, что многие аспекты плана нуждаются в уточнении, а переговоры возобновились в Шарм-эль-Шейхе.