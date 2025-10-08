$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8894 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19413 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22088 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24211 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22460 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20817 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18963 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі розпочинається в Єгипті за участі Віткоффа та Кушнера - FT

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

В Єгипті розпочався новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі за участі американських, катарських та турецьких представників. Сторони обговорюють 20-пунктний план Трампа, проте мають розбіжності щодо ключових положень.

Новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі розпочинається в Єгипті за участі Віткоффа та Кушнера - FT

У Єгипті розпочинається новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі – зокрема за участі впливових американських представників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Очікується, що до процесу також долучаться високопосадовці з Катару та Туреччини, аби досягти прориву в реалізації мирного плану Дональда Трампа. Про це йдеться в публікації FT, пише УНН.

Деталі

Катар, який відіграє ключову посередницьку роль, оголосив, що переговори увійшли у "критичну фазу". До Шарм-ель-Шейху вирушив прем’єр-міністр країни шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані. Разом із ним до обговорень долучаться Кушнер і Віткофф – представники США, пов’язані з розробкою плану Трампа. Ізраїль на переговорах представляє Рон Дермер, найближчий радник прем’єра Біньяміна Нетаньягу, а Туреччину – глава розвідки Ібрагім Калин.

Катар визнає труднощі у впровадженні плану Трампа щодо припинення вогню в Газі07.10.25, 17:06 • 3768 переглядiв

За даними дипломатичних джерел, сторони загалом підтримують 20-пунктний план Трампа, але мають розбіжності щодо ключових положень. Зокрема, ХАМАС виступає проти вимоги роззброєння та прагне уточнити рамки виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази. Існують також суперечки щодо ролі Палестинської адміністрації, яку арабські країни хочуть бачити в перехідному управлінні анклавом, тоді як Нетаньягу категорично заперечує її участь.

ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази03.10.25, 23:35 • 17426 переглядiв

Джерела повідомляють, що певного прогресу досягнуто, а поточні дискусії спрямовані на узгодження механізму реалізації домовленостей. Проте арабські держави занепокоєні тим, що Ізраїль нібито змінив частини плану Трампа, зокрема пункти про передислокацію військ і згадки про Палестинську адміністрацію.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер

За проєктом угоди, ХАМАС готовий звільнити 48 заручників, у тому числі близько 20 живих, і відмовитися від управління Газою, передавши контроль комітету палестинських технократів під міжнародним наглядом. В обмін Ізраїль мав би випустити понад 1900 палестинських ув’язнених, включно з довічно засудженими. Найбільше суперечок викликає потенційне звільнення Марвана Баргуті – лідера руху ФАТХ, ув’язненого за терористичні дії, якого ХАМАС вимагає включити до списку.

Блер має допомагати курувати перехід у Газі у межах плану Трампа - BBC30.09.25, 14:05 • 2701 перегляд

Попри складні переговори, учасники заявляють, що готові продовжувати пошук компромісу заради стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.   

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США з припинення війни в Секторі Газа.

Дональд Трамп заявив, що ХАМАС прагне домовитися про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників. Він додав, що ХАМАС погодився на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".  

Катар повідомив про значні труднощі у реалізації плану Трампа щодо припинення вогню в Газі, незважаючи на згоду всіх сторін. Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі зазначив, що багато аспектів плану потребують уточнення, а переговори відновилися у Шарм-ель-Шейху.  

Степан Гафтко

Стів Віткофф
Ізраїль
Палестинська національна адміністрація
Дональд Трамп
Катар
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа