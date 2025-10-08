Новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі розпочинається в Єгипті за участі Віткоффа та Кушнера - FT

У Єгипті розпочинається новий раунд переговорів щодо припинення війни в Газі – зокрема за участі впливових американських представників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Очікується, що до процесу також долучаться високопосадовці з Катару та Туреччини, аби досягти прориву в реалізації мирного плану Дональда Трампа. Про це йдеться в публікації FT, пише УНН.

Деталі

Катар, який відіграє ключову посередницьку роль, оголосив, що переговори увійшли у "критичну фазу". До Шарм-ель-Шейху вирушив прем’єр-міністр країни шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані. Разом із ним до обговорень долучаться Кушнер і Віткофф – представники США, пов’язані з розробкою плану Трампа. Ізраїль на переговорах представляє Рон Дермер, найближчий радник прем’єра Біньяміна Нетаньягу, а Туреччину – глава розвідки Ібрагім Калин.

Катар визнає труднощі у впровадженні плану Трампа щодо припинення вогню в Газі

За даними дипломатичних джерел, сторони загалом підтримують 20-пунктний план Трампа, але мають розбіжності щодо ключових положень. Зокрема, ХАМАС виступає проти вимоги роззброєння та прагне уточнити рамки виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази. Існують також суперечки щодо ролі Палестинської адміністрації, яку арабські країни хочуть бачити в перехідному управлінні анклавом, тоді як Нетаньягу категорично заперечує її участь.

ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази

Джерела повідомляють, що певного прогресу досягнуто, а поточні дискусії спрямовані на узгодження механізму реалізації домовленостей. Проте арабські держави занепокоєні тим, що Ізраїль нібито змінив частини плану Трампа, зокрема пункти про передислокацію військ і згадки про Палестинську адміністрацію.

Джаред Кушнер

За проєктом угоди, ХАМАС готовий звільнити 48 заручників, у тому числі близько 20 живих, і відмовитися від управління Газою, передавши контроль комітету палестинських технократів під міжнародним наглядом. В обмін Ізраїль мав би випустити понад 1900 палестинських ув’язнених, включно з довічно засудженими. Найбільше суперечок викликає потенційне звільнення Марвана Баргуті – лідера руху ФАТХ, ув’язненого за терористичні дії, якого ХАМАС вимагає включити до списку.

Блер має допомагати курувати перехід у Газі у межах плану Трампа - BBC

Попри складні переговори, учасники заявляють, що готові продовжувати пошук компромісу заради стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США з припинення війни в Секторі Газа.

Дональд Трамп заявив, що ХАМАС прагне домовитися про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників. Він додав, що ХАМАС погодився на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".

Катар повідомив про значні труднощі у реалізації плану Трампа щодо припинення вогню в Газі, незважаючи на згоду всіх сторін. Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі зазначив, що багато аспектів плану потребують уточнення, а переговори відновилися у Шарм-ель-Шейху.