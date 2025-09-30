Блер має допомагати курувати перехід у Газі у межах плану Трампа - BBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії сер Тоні Блер хоче приєднатися до міжнародного органу, який займатиметься сектором Газа в межах американського плану з припинення війни, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Блер став першим призначеним членом нової "Ради миру" (Board of Peace) під головуванням Трампа, якому буде доручено тимчасово контролювати управління сектором Газа у разі ухвалення ХАМАС цього плану. "Лідерів інших країн" у раді буде призначено пізніше, повідомив Трамп.

Рада є частиною плану з 20 пунктів, спрямованого на припинення майже дворічного конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, включаючи процес демілітаризації та реконструкції сектору Газа.

Блер заявив, що ці плани - "найкращий шанс покласти край двом рокам війни, страждань та злиднів".

Мирний план Трампа щодо Гази привітали арабські та ісламські країни, а також Захід

Джерело з Палестини, знайоме з перебігом переговорів про припинення вогню, повідомило BBC, що представникам ХАМАС була передана пропозиція з 20 пунктів.

Раніше високопоставлений представник ХАМАС повідомив, що угруповання, як і раніше, відкрите для вивчення будь-яких пропозицій, які могли б покласти край війні в Газі, але підкреслив, що будь-яка угода має захищати інтереси палестинців, забезпечувати повне виведення ізраїльських військ з Гази та покласти край війні.

Тоні Блер, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 1997 по 2007 рік і, як пише видання, втягнув країну у війну в Іраку в 2003 році, брав участь у переговорах високого рівня зі США та іншими сторонами про майбутнє Гази.

Після звільнення з посади він обіймав посаду спецпредставника по Близькому Сходу у складі міжнародного "квартету" (США, ЄС, росія та ООН). Він зосередився на економічному розвитку Палестини та створенні умов для вирішення питання двох держав.

У серпні він взяв участь у зустрічі Білого дому з Трампом, щоб обговорити плани щодо цієї території. Спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф назвав їх "дуже всеосяжними", хоча більше про зустріч нічого не було відомо.

Трамп заявив, що якщо ХАМАС відхилить угоду, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримає його "повну підтримку" у тому, щоб зробити те, що потрібно зробити.

