Блэр должен помочь курировать переход в Газе в рамках плана Трампа - BBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр хочет присоединиться к международному органу, который будет заниматься сектором Газа в рамках американского плана по прекращению войны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Блэр стал первым назначенным членом нового "Совета мира" (Board of Peace) под председательством Трампа, которому будет поручено временно контролировать управление сектором Газа в случае принятия ХАМАС этого плана. "Лидеры других стран" в совете будут назначены позже, сообщил Трамп.

Совет является частью плана из 20 пунктов, направленного на прекращение почти двухлетнего конфликта между Израилем и ХАМАС, включая процесс демилитаризации и реконструкции сектора Газа.

Блэр заявил, что эти планы - "лучший шанс положить конец двум годам войны, страданий и нищеты".

Мирный план Трампа по Газе приветствовали арабские и исламские страны, а также Запад

Источник из Палестины, знакомый с ходом переговоров о прекращении огня, сообщил BBC, что представителям ХАМАС было передано предложение из 20 пунктов.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил, что группировка по-прежнему открыта для изучения любых предложений, которые могли бы положить конец войне в Газе, но подчеркнул, что любое соглашение должно защищать интересы палестинцев, обеспечивать полный вывод израильских войск из Газы и положить конец войне.

Тони Блэр, который занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год и, как пишет издание, втянул страну в войну в Ираке в 2003 году, участвовал в переговорах высокого уровня с США и другими сторонами о будущем Газы.

После ухода с поста он занимал должность спецпредставителя по Ближнему Востоку в составе международного "квартета" (США, ЕС, россия и ООН). Он сосредоточился на экономическом развитии Палестины и создании условий для решения вопроса двух государств.

В августе он принял участие во встрече Белого дома с Трампом, чтобы обсудить планы относительно этой территории. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал их "очень всеобъемлющими", хотя больше о встрече ничего не было известно.

Трамп заявил, что если ХАМАС отклонит соглашение, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получит его "полную поддержку" в том, чтобы сделать то, что нужно сделать.

ЕС поддержал мирный план Трампа для Газы и призывает ХАМАС принять его