В Газе впервые за годы прошли местные выборы, но явка осталась низкой
Киев • УНН
В секторе Газа впервые за почти два десятилетия прошли местные выборы в Дейр-эль-Балах. Явка составила 13,8%, на Западном берегу – 25,3%, Аббас подчеркнул единство.
Палестинцы провели местные выборы, которые впервые за почти два десятилетия частично охватили сектор Газа. Голосование состоялось, в частности, в городе Дейр-эль-Балах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Палестинская администрация рассматривает включение Газы в избирательный процесс как шаг к восстановлению политического влияния на территории, контроль над которой она потеряла в 2007 году.
По официальным данным, активность избирателей была низкой. По состоянию на середину дня явка в Дейр-эль-Балахе составляла 13,8%, в то время как на Западном берегу – 25,3%.
Голосование на Западном берегу длилось дольше, тогда как в Газе его завершили раньше из-за ограничений электроснабжения.
Политический сигнал
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что проведение выборов в Газе должно символизировать единство палестинских территорий.
Газа является неотъемлемой частью государства Палестина
В то же время часть жителей восприняла выборы как возможность возвращения демократических процессов после длительного перерыва.
