В Газе впервые за годы прошли местные выборы, но явка осталась низкой

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В секторе Газа впервые за почти два десятилетия прошли местные выборы в Дейр-эль-Балах. Явка составила 13,8%, на Западном берегу – 25,3%, Аббас подчеркнул единство.

Фото: Reuters

Палестинцы провели местные выборы, которые впервые за почти два десятилетия частично охватили сектор Газа. Голосование состоялось, в частности, в городе Дейр-эль-Балах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Палестинская администрация рассматривает включение Газы в избирательный процесс как шаг к восстановлению политического влияния на территории, контроль над которой она потеряла в 2007 году.

По официальным данным, активность избирателей была низкой. По состоянию на середину дня явка в Дейр-эль-Балахе составляла 13,8%, в то время как на Западном берегу – 25,3%.

Голосование на Западном берегу длилось дольше, тогда как в Газе его завершили раньше из-за ограничений электроснабжения.

Политический сигнал

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что проведение выборов в Газе должно символизировать единство палестинских территорий.

Газа является неотъемлемой частью государства Палестина

– подчеркнул он.

В то же время часть жителей восприняла выборы как возможность возвращения демократических процессов после длительного перерыва.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Махмуд Аббас
Палестинская национальная администрация
Государство Палестина