«То, что просят нас сделать украинцы» — комиссар ЕС об исключении украинских мужчин из временной защиты
Киев • УНН
Еврокомиссар Бруннер сообщил об обсуждении исключения мужчин в возрасте 23–60 лет из-под действия защиты. Окончательное решение примут в ближайшие недели.
Страны ЕС рассмотрели вопрос ограничения временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста на фоне того, как об этом просят в Украине, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
На сегодняшний день все государства-члены ЕС согласны с тем, что действие Директивы о временной защите для украинцев следует продлить до марта 2028 года, однако многие страны выступают за изменение объема защиты при определенных условиях, заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра, председательствующего в Совете ЕС, Николас Иоаннидес по итогам первого обсуждения в Совете ЕС этой темы 4 июня.
По его словам, встреча Совета ЕС продемонстрировала "единство в поддержке Украины". "Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев", - сказал он.
Один из вопросов, который обсуждался на встрече, — исключение мужчин мобилизационного возраста — от 23 до 60 лет — из-под действия временной защиты, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
"Это также то, что просят нас сделать украинцы", – заявил еврокомиссар.
Бруннер добавил, что в ходе дискуссии участники "внимательно слушали министров из государств", которые приняли больше всего украинских беженцев — Чехии, стран Балтии, Польши, Германии, Австрии.
Он пообещал, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложение, "как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь временной защиты" для украинцев. Позицию Еврокомиссии должны одобрить квалифицированным большинством страны-члены ЕС.
Как пишет издание, окончательное решение еще не принято.
"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин04.06.26, 11:34 • 5094 просмотра