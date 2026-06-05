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«То, что просят нас сделать украинцы» — комиссар ЕС об исключении украинских мужчин из временной защиты

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Еврокомиссар Бруннер сообщил об обсуждении исключения мужчин в возрасте 23–60 лет из-под действия защиты. Окончательное решение примут в ближайшие недели.

«То, что просят нас сделать украинцы» — комиссар ЕС об исключении украинских мужчин из временной защиты

Страны ЕС рассмотрели вопрос ограничения временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста на фоне того, как об этом просят в Украине, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

На сегодняшний день все государства-члены ЕС согласны с тем, что действие Директивы о временной защите для украинцев следует продлить до марта 2028 года, однако многие страны выступают за изменение объема защиты при определенных условиях, заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра, председательствующего в Совете ЕС, Николас Иоаннидес по итогам первого обсуждения в Совете ЕС этой темы 4 июня.

По его словам, встреча Совета ЕС продемонстрировала "единство в поддержке Украины". "Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев", - сказал он.

Один из вопросов, который обсуждался на встрече, — исключение мужчин мобилизационного возраста — от 23 до 60 лет — из-под действия временной защиты, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"Это также то, что просят нас сделать украинцы", – заявил еврокомиссар.

Бруннер добавил, что в ходе дискуссии участники "внимательно слушали министров из государств", которые приняли больше всего украинских беженцев — Чехии, стран Балтии, Польши, Германии, Австрии.

Он пообещал, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложение, "как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь временной защиты" для украинцев. Позицию Еврокомиссии должны одобрить квалифицированным большинством страны-члены ЕС.

Как пишет издание, окончательное решение еще не принято.

"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин04.06.26, 11:34 • 5094 просмотра

Юлия Шрамко

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