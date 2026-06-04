"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин

В ЕС сегодня обсудят дальнейшие шаги относительно статуса временной защиты для украинцев, заявил заместитель министра миграции и международной защиты Республики Кипр, председательствующей в Совете ЕС, Николас Иоаннидис, добавив на фоне распространяющихся идей относительно возможного исключения мужчин из программы, что никаких решений еще не принято, пишет УНН.

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"Сегодня мы обсудим дальнейшие шаги по предоставлению временной защиты гражданам Украины", - сообщил Иоаннидис перед заседанием Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в четверг.



"Что ж, есть несколько идей, - указал Иоаннидис в ответ на вопрос, будут ли украинские мужчины исключены из временной защиты в Европе. - Мы еще не приняли никакого решения, и именно поэтому мы сегодня здесь, чтобы обсудить различные точки зрения".

"Опять же, никаких решений не будет принято, но по крайней мере государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше", - указал он.

Дополнение

Как сообщалось, правительства ЕС обсуждают исключение украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты. Ограничения могут коснуться новых заявителей в будущем.

Украинцы мобилизационного возраста, которые уже находятся в ЕС, не потеряют временную защиту - Еврокомиссия