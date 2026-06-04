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"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

В Совете ЕС обсуждают статус временной защиты для украинцев. Решение о возможном исключении мужчин из программы пока не принято.

"Есть несколько идей, но ни одного решения" - в ЕС сделали новое заявление о временной защите для украинских мужчин

В ЕС сегодня обсудят дальнейшие шаги относительно статуса временной защиты для украинцев, заявил заместитель министра миграции и международной защиты Республики Кипр, председательствующей в Совете ЕС, Николас Иоаннидис, добавив на фоне распространяющихся идей относительно возможного исключения мужчин из программы, что никаких решений еще не принято, пишет УНН.

Детали

"Сегодня мы обсудим дальнейшие шаги по предоставлению временной защиты гражданам Украины", - сообщил Иоаннидис перед заседанием Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в четверг.

"Что ж, есть несколько идей, - указал Иоаннидис в ответ на вопрос, будут ли украинские мужчины исключены из временной защиты в Европе. - Мы еще не приняли никакого решения, и именно поэтому мы сегодня здесь, чтобы обсудить различные точки зрения".

"Опять же, никаких решений не будет принято, но по крайней мере государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше", - указал он.

Дополнение

Как сообщалось, правительства ЕС обсуждают исключение украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты. Ограничения могут коснуться новых заявителей в будущем.

Украинцы мобилизационного возраста, которые уже находятся в ЕС, не потеряют временную защиту - Еврокомиссия02.06.26, 17:30 • 3946 просмотров

Юлия Шрамко

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