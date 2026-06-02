Украинцы мобилизационного возраста, которые уже находятся в ЕС, не потеряют временную защиту - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 992 просмотра

ЕС планирует продлить защиту украинцев после 2027 года с новыми правилами для мужчин. Ограничения не коснутся тех, кто уже находится в Европе.

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно возможных изменений правил временной защиты для украинцев после марта 2027 года. В частности, обсуждается возможность ограничений для мужчин мобилизационного возраста, которые будут прибывать в страны ЕС в будущем. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как сообщила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих, государства-члены ЕС на данный момент поддерживают идею продления временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года, хотя ранее предполагалось ее завершение.

Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария. Вместе с тем продолжаются дискуссии относительно возможных адаптаций правил для будущих прибытий 

– заявила Улльрих во время «круглого стола» в Европарламенте.

Она уточнила, что речь идет именно о новых заявителях, а не об украинцах, которые уже находятся под временной защитой в странах ЕС.

Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях… Это не касалось бы тех, кто уже имеет временную защиту 

– подчеркнула представительница Еврокомиссии.

Таким образом, более 1,15 миллиона украинских мужчин, которые уже пользуются временной защитой в Евросоюзе, не потеряют свой статус.

Ранее также обсуждалась идея ограничения защиты для выходцев из так называемых "безопасных регионов" Украины, однако, как отмечает Радио Свобода, от этой инициативы в ЕС отказались.

Согласно данным Совета ЕС, на данный момент временной защитой в странах Евросоюза пользуются 4,33 миллиона перемещенных лиц из Украины. Больше всего украинских беженцев находятся в Германии – 28,7%, Польше – 22,3% и Чехии – 9%.

По данным Евростата, в конце марта 2026 года больше всего бенефициаров временной защиты относительно численности населения было в Чехии – 34,8 на 1000 человек. Далее следуют Польша – 26,3, Словакия – 26,2 и Кипр – 25,3.

