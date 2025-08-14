Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность

Израильское правительство дало старт строительству в спорном районе E1 на Западном берегу, планируя более 3 400 новых домов. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что этот шаг "похоронит идею палестинского государства", вызвав резкую реакцию Палестинской администрации и беспокойство среди западных союзников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Израиль начал масштабное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан в рамках проекта E1, охватывающего 3 000 акров между Иерусалимом и городом Маале-Адумим. Строительство, замороженное в течение двух десятилетий из-за международного давления, теперь официально стартовало. Министр финансов и куратор поселений в Минобороны Израиля Бецалель Смотрич заявил, что реализация плана "разобьет мечту о палестинском государстве" и станет ответом тем, кто продвигает его признание.

По его словам, на этой территории возведут 3 401 дом, что фактически разделит палестинские анклавы на Западном берегу и усложнит перспективу создания единого палестинского государства.

Они будут говорить о палестинской мечте, а мы будем создавать еврейскую реальность - подчеркнул Смотрич.

В Израиле намекают на возможную аннексию частей Газы, если ХАМАС не согласится на соглашение о заложниках

Палестинская администрация президента Махмуда Аббаса осудила проект, предупредив, что он приведет к новой волне эскалации и нестабильности.

Наряду с разрушениями в Газе и насилием со стороны радикальных поселенцев, это лишь углубит конфликт - заявил представитель Набиль Абу Рудейне.

Решение Израиля совпало со все более активными дискуссиями во Франции, Великобритании и Канаде о возможности официального признания палестинской государственности во время сессии Генассамблеи ООН в следующем месяце. Такой шаг стал бы сигналом недовольства затянувшейся войной в Газе, которая, по данным местного министерства здравоохранения, унесла жизни более 61 000 палестинцев.

Официальный Иерусалим категорически отвергает любые планы признания палестинского государства, обвиняя сторонников этой идеи в "вознаграждении ХАМАС" за теракт 7 октября 2023 года, когда погибло около 1 200 израильтян и началась нынешняя фаза конфликта.

Напомним

Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков пищи в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.