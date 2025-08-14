$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 2420 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 9456 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
09:32 • 23328 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 76470 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 45903 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 43860 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 40933 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 38849 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 45439 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44106 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Израильское правительство начало строительство 3 401 дома в районе E1 на Западном берегу, что, по словам министра финансов, «похоронит идею палестинского государства». Этот шаг вызвал резкую критику Палестинской администрации и обеспокоенность западных союзников.

Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность

Израильское правительство дало старт строительству в спорном районе E1 на Западном берегу, планируя более 3 400 новых домов. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что этот шаг "похоронит идею палестинского государства", вызвав резкую реакцию Палестинской администрации и беспокойство среди западных союзников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Израиль начал масштабное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан в рамках проекта E1, охватывающего 3 000 акров между Иерусалимом и городом Маале-Адумим. Строительство, замороженное в течение двух десятилетий из-за международного давления, теперь официально стартовало. Министр финансов и куратор поселений в Минобороны Израиля Бецалель Смотрич заявил, что реализация плана "разобьет мечту о палестинском государстве" и станет ответом тем, кто продвигает его признание.

По его словам, на этой территории возведут 3 401 дом, что фактически разделит палестинские анклавы на Западном берегу и усложнит перспективу создания единого палестинского государства.

Они будут говорить о палестинской мечте, а мы будем создавать еврейскую реальность

- подчеркнул Смотрич.

В Израиле намекают на возможную аннексию частей Газы, если ХАМАС не согласится на соглашение о заложниках31.07.2025, 03:05 • 3510 просмотров

Палестинская администрация президента Махмуда Аббаса осудила проект, предупредив, что он приведет к новой волне эскалации и нестабильности.

Наряду с разрушениями в Газе и насилием со стороны радикальных поселенцев, это лишь углубит конфликт

 - заявил представитель Набиль Абу Рудейне.

Решение Израиля совпало со все более активными дискуссиями во Франции, Великобритании и Канаде о возможности официального признания палестинской государственности во время сессии Генассамблеи ООН в следующем месяце. Такой шаг стал бы сигналом недовольства затянувшейся войной в Газе, которая, по данным местного министерства здравоохранения, унесла жизни более 61 000 палестинцев.

Официальный Иерусалим категорически отвергает любые планы признания палестинского государства, обвиняя сторонников этой идеи в "вознаграждении ХАМАС" за теракт 7 октября 2023 года, когда погибло около 1 200 израильтян и началась нынешняя фаза конфликта.

Напомним

Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков пищи в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Махмуд Аббас
Израиль
Палестинская национальная администрация
Bloomberg L.P.
Иерусалим
Организация Объединенных Наций
Канада
Франция
Великобритания
Сектор Газа