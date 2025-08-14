Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність

Ізраїльський уряд дав старт будівництву у спірному районі E1 на Західному березі, плануючи понад 3 400 нових будинків. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що цей крок "поховає ідею палестинської держави", викликавши різку реакцію Палестинської адміністрації та занепокоєння серед західних союзників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ізраїль розпочав масштабне розширення поселень на Західному березі річки Йордан у межах проєкту E1, що охоплює 3 000 акрів між Єрусалимом і містом Маале-Адумім. Будівництво, заморожене протягом двох десятиліть через міжнародний тиск, тепер офіційно стартувало. Міністр фінансів і куратор поселень у Міноборони Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що реалізація плану "розіб’є мрію про палестинську державу" та стане відповіддю тим, хто просуває її визнання.

За його словами, на цій території зведуть 3 401 будинок, що фактично розділить палестинські анклави на Західному березі та ускладнить перспективу створення єдиної палестинської держави.

Вони говоритимуть про палестинську мрію, а ми створюватимемо єврейську реальність

Палестинська адміністрація президента Махмуда Аббаса засудила проєкт, попередивши, що він призведе до нової хвилі ескалації та нестабільності.

Поряд із руйнуваннями в Газі та насильством з боку радикальних поселенців, це лише поглибить конфлікт