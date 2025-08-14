Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність
Київ • УНН
Ізраїльський уряд розпочав будівництво 3 401 будинку в районі E1 на Західному березі, що, за словами міністра фінансів, "поховає ідею палестинської держави". Цей крок викликав різку критику Палестинської адміністрації та занепокоєння західних союзників.
Ізраїльський уряд дав старт будівництву у спірному районі E1 на Західному березі, плануючи понад 3 400 нових будинків. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що цей крок "поховає ідею палестинської держави", викликавши різку реакцію Палестинської адміністрації та занепокоєння серед західних союзників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ізраїль розпочав масштабне розширення поселень на Західному березі річки Йордан у межах проєкту E1, що охоплює 3 000 акрів між Єрусалимом і містом Маале-Адумім. Будівництво, заморожене протягом двох десятиліть через міжнародний тиск, тепер офіційно стартувало. Міністр фінансів і куратор поселень у Міноборони Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що реалізація плану "розіб’є мрію про палестинську державу" та стане відповіддю тим, хто просуває її визнання.
За його словами, на цій території зведуть 3 401 будинок, що фактично розділить палестинські анклави на Західному березі та ускладнить перспективу створення єдиної палестинської держави.
Вони говоритимуть про палестинську мрію, а ми створюватимемо єврейську реальність
Палестинська адміністрація президента Махмуда Аббаса засудила проєкт, попередивши, що він призведе до нової хвилі ескалації та нестабільності.
Поряд із руйнуваннями в Газі та насильством з боку радикальних поселенців, це лише поглибить конфлікт
Рішення Ізраїлю збіглося з дедалі активнішими дискусіями у Франції, Великій Британії та Канаді про можливість офіційного визнання палестинської державності під час сесії Генасамблеї ООН наступного місяця. Такий крок став би сигналом невдоволення затяжною війною в Газі, яка, за даними місцевого міністерства охорони здоров’я, забрала життя понад 61 000 палестинців.
Офіційний Єрусалим категорично відкидає будь-які плани визнання палестинської держави, звинувачуючи прихильників цієї ідеї у "винагородженні ХАМАС" за теракт 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1 200 ізраїльтян і розпочалася нинішня фаза конфлікту.
Нагадаємо
Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 1373 палестинців з кінця травня 2025 року під час пошуків їжі в Газі. Смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.