Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність

Ексклюзив
12:57 • 2510 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 9600 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 23426 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 76737 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 46031 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 43961 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 41012 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 38884 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45464 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44120 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 48726 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 56741 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 26589 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 32190 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 8310 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 704 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 8604 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 76705 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 185862 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 159071 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 32485 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 39882 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 61309 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 113887 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 129720 перегляди
Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Ізраїльський уряд розпочав будівництво 3 401 будинку в районі E1 на Західному березі, що, за словами міністра фінансів, "поховає ідею палестинської держави". Цей крок викликав різку критику Палестинської адміністрації та занепокоєння західних союзників.

Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність

Ізраїльський уряд дав старт будівництву у спірному районі E1 на Західному березі, плануючи понад 3 400 нових будинків. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що цей крок "поховає ідею палестинської держави", викликавши різку реакцію Палестинської адміністрації та занепокоєння серед західних союзників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ізраїль розпочав масштабне розширення поселень на Західному березі річки Йордан у межах проєкту E1, що охоплює 3 000 акрів між Єрусалимом і містом Маале-Адумім. Будівництво, заморожене протягом двох десятиліть через міжнародний тиск, тепер офіційно стартувало. Міністр фінансів і куратор поселень у Міноборони Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що реалізація плану "розіб’є мрію про палестинську державу" та стане відповіддю тим, хто просуває її визнання.

За його словами, на цій території зведуть 3 401 будинок, що фактично розділить палестинські анклави на Західному березі та ускладнить перспективу створення єдиної палестинської держави.

Вони говоритимуть про палестинську мрію, а ми створюватимемо єврейську реальність

- наголосив Смотрич.

В Ізраїлі натякають на можливу анексію частин Гази, якщо ХАМАС не погодиться на угоду про заручників

Палестинська адміністрація президента Махмуда Аббаса засудила проєкт, попередивши, що він призведе до нової хвилі ескалації та нестабільності.

Поряд із руйнуваннями в Газі та насильством з боку радикальних поселенців, це лише поглибить конфлікт

 - заявив речник Набіль Абу Рудейне.

Рішення Ізраїлю збіглося з дедалі активнішими дискусіями у Франції, Великій Британії та Канаді про можливість офіційного визнання палестинської державності під час сесії Генасамблеї ООН наступного місяця. Такий крок став би сигналом невдоволення затяжною війною в Газі, яка, за даними місцевого міністерства охорони здоров’я, забрала життя понад 61 000 палестинців.

Офіційний Єрусалим категорично відкидає будь-які плани визнання палестинської держави, звинувачуючи прихильників цієї ідеї у "винагородженні ХАМАС" за теракт 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1 200 ізраїльтян і розпочалася нинішня фаза конфлікту.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 1373 палестинців з кінця травня 2025 року під час пошуків їжі в Газі. Смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
