Сын главы Палестинской администрации получил руководящую роль в политической партии отца

Сын миллионера и президента Палестины Махмуда Аббаса получил руководящую роль в политической партии своего отца ФАТХ, сообщил в воскресенье партийный чиновник, на фоне борьбы за преемственность в находящейся в сложном положении Палестинской администрации (ПА). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ясир Аббас получил место в Центральном комитете ФАТХ — высшем руководящем органе партии — во время первого за почти десятилетие общего съезда. Было решено, что 90-летний Махмуд Аббас останется главой партии.

Палестинская администрация была создана как временный орган в соответствии с соглашениями в Осло 1990-х годов между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП), которая до сих пор на международном уровне признается представителем палестинского народа. Мощная партия ФАТХ доминирует как в ПА, так и в ООП.

Политический выход сына Аббаса вызвал предположения, что президент может пытаться подготовить Ясира, 64 года, в качестве своего преемника во главе ФАТХ.

Это вызвало критику со стороны некоторых чиновников ФАТХ, которые заявляют, что Ясир не сможет объединить палестинцев и помочь сформировать новое политическое будущее после лет без национальных выборов и реального прогресса на пути к государственности.

За более чем два десятилетия с момента, когда Махмуд Аббас сменил основателя ФАТХ Ясира Арафата, палестинцы стали воспринимать ПА как неэффективную и коррумпированную структуру — что Аббас отрицает, управляя указами после завершения своего мандата в 2009 году.

В 2007 году силы ФАТХ в секторе Газа были вытеснены боевиками ХАМАС, которые захватили контроль над анклавом через год после победы на парламентских выборах.

Мирные переговоры с Израилем, которые должны были привести к созданию палестинского государства на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме, сорвались в 2014 году. С тех пор расширение израильских поселений фактически разделило территории, предназначенные для будущего государства. ПА также сталкивается с финансовым кризисом.

Ясир Аббас, который никогда не занимал официальных должностей в ФАТХ или ПА, руководит табачными и строительными компаниями на территориях оккупированного Израилем Западного берега, где ПА имеет ограниченное самоуправление. Критики давно утверждают, что он и его брат Тарек использовали государственные средства для развития бизнеса, что оба отрицают.

Среди прочих, кто получил места в Центральном комитете, — Маджед Фарадж, руководитель Генеральной разведки, и бывший боевик Закария Зубейди, который был освобожден в рамках обмена заложниками между ХАМАС и Израилем во время перемирия в Газе в 2025 году.

