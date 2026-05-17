Сын главы Палестинской администрации получил руководящую роль в политической партии отца

$43.9651.44
ukenru
14:59 • 106 просмотра
Украинские военные начали применение неуправляемых ракет, запускаемых с дронов FP-2Video
11:29 • 7328 просмотра
Удары по НПЗ в подмосковье и аэродрому Бельбек - СБУ озвучила деталиVideo
10:00 • 22057 просмотра
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным
16 мая, 23:07 • 42723 просмотра
Болгария впервые в истории победила на Евровидении, Украина заняла 9 местоPhoto
16 мая, 19:08 • 64215 просмотра
Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме
16 мая, 14:47 • 58014 просмотра
Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И
16 мая, 14:04 • 56266 просмотра
ВОЗ заявила, что хантавирус не мутировал и не стал более заразным после вспышки на круизном лайнере – СМИ
Эксклюзив
16 мая, 13:45 • 49147 просмотра
Дожди с грозами и жара до 27 градусов: какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
16 мая, 09:10 • 32716 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращиваниеVideo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 75637 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.8м/с
50%
744мм
Популярные новости
рф атаковала Украину 287 беспилотниками - ПВО сбила 279 вражеских дроновPhoto17 мая, 05:50 • 5288 просмотра
В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет со взрывчаткой17 мая, 06:43 • 8260 просмотра
Атака российских БПЛА на Харьков 17 мая - сгорело семь авто, пожар потушилиPhoto17 мая, 06:57 • 5010 просмотра
Атаки рф на Херсон 16 и 17 мая - ранен 63-летний мужчина, умерла 22-летняя девушка17 мая, 07:21 • 4678 просмотра
Мировой порядок больше не работает - Залужный призвал к новым решениям в сфере безопасностиPhoto17 мая, 07:54 • 4284 просмотра
публикации
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным10:00 • 22057 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 75637 просмотра
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto15 мая, 14:05 • 57237 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году15 мая, 13:25 • 74852 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 64927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Владислав Косиняк-Камыш
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Село
Китай
Реклама
УНН Lite
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 28985 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 30728 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 58022 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 59247 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 82332 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Шахед-136

Сын главы Палестинской администрации получил руководящую роль в политической партии отца

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Ясир Аббас вошел в Центральный комитет ФАТХ во время партийного съезда. Это назначение вызвало предположения о подготовке преемника президента.

Сын главы Палестинской администрации получил руководящую роль в политической партии отца

Сын миллионера и президента Палестины Махмуда Аббаса получил руководящую роль в политической партии своего отца ФАТХ, сообщил в воскресенье партийный чиновник, на фоне борьбы за преемственность в находящейся в сложном положении Палестинской администрации (ПА). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ясир Аббас получил место в Центральном комитете ФАТХ — высшем руководящем органе партии — во время первого за почти десятилетие общего съезда. Было решено, что 90-летний Махмуд Аббас останется главой партии.

Палестинская администрация была создана как временный орган в соответствии с соглашениями в Осло 1990-х годов между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП), которая до сих пор на международном уровне признается представителем палестинского народа. Мощная партия ФАТХ доминирует как в ПА, так и в ООП.

Политический выход сына Аббаса вызвал предположения, что президент может пытаться подготовить Ясира, 64 года, в качестве своего преемника во главе ФАТХ.

Это вызвало критику со стороны некоторых чиновников ФАТХ, которые заявляют, что Ясир не сможет объединить палестинцев и помочь сформировать новое политическое будущее после лет без национальных выборов и реального прогресса на пути к государственности.

За более чем два десятилетия с момента, когда Махмуд Аббас сменил основателя ФАТХ Ясира Арафата, палестинцы стали воспринимать ПА как неэффективную и коррумпированную структуру — что Аббас отрицает, управляя указами после завершения своего мандата в 2009 году.

В 2007 году силы ФАТХ в секторе Газа были вытеснены боевиками ХАМАС, которые захватили контроль над анклавом через год после победы на парламентских выборах.

ХАМАС подтвердил гибель топ-командира в результате удара Израиля16.05.26, 14:27 • 3524 просмотра

Мирные переговоры с Израилем, которые должны были привести к созданию палестинского государства на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме, сорвались в 2014 году. С тех пор расширение израильских поселений фактически разделило территории, предназначенные для будущего государства. ПА также сталкивается с финансовым кризисом.

Ясир Аббас, который никогда не занимал официальных должностей в ФАТХ или ПА, руководит табачными и строительными компаниями на территориях оккупированного Израилем Западного берега, где ПА имеет ограниченное самоуправление. Критики давно утверждают, что он и его брат Тарек использовали государственные средства для развития бизнеса, что оба отрицают.

Среди прочих, кто получил места в Центральном комитете, — Маджед Фарадж, руководитель Генеральной разведки, и бывший боевик Закария Зубейди, который был освобожден в рамках обмена заложниками между ХАМАС и Израилем во время перемирия в Газе в 2025 году.

Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT26.04.26, 02:17 • 18057 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Махмуд Аббас
Израиль
Палестинская национальная администрация
Reuters
Сектор Газа