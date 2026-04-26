Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT
УНН
Дональд Трамп усилил правила выдачи грин-карт мигрантам из-за проявлений антисемитизма, участия в пропалестинских митингах и критики Израиля. Количество одобренных заяв сократилось более чем наполовину.
Президент США Дональд Трамп ужесточил правила выдачи мигрантам грин-карт (разрешения на проживание в Штатах). Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.
Детали
Издание ознакомилось с внутренними учебными материалами Министерства внутренней безопасности США, согласно которым официальной причиной для отказа в разрешении на проживание могут стать проявления антисемитизма - в частности, участие в пропалестинских митингах на кампусах университетов и публикации в соцсетях с критикой действий Израиля. Также в выдаче грин-карт могут отказать за надругательство над американским флагом.
В рекомендациях для сотрудников иммиграционной службы администрация описывает участие в пропалестинских протестах и критику Израиля как "преимущественно негативные" факторы
Авторы добавляют, что количество одобренных заявок на получение грин-карт в США за последние месяцы сократилось более чем наполовину.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, 52% американцев не поддерживают жесткую миграционную политику, что может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
