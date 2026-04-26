Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT

25 апреля, 15:40 • 12638 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 27228 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 23991 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 24452 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 29067 просмотра
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 36506 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 67328 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 57764 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 54513 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 48028 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ормузский пролив фактически опустел25 апреля, 14:18 • 22079 просмотра
США начали поиск мин в Ормузском проливе для восстановления судоходства25 апреля, 15:48 • 3918 просмотра
Трамп отменил визит представителей США в Пакистан для переговоров с Ираном - СМИ25 апреля, 15:59 • 11938 просмотра
Франция обучает украинских пилотов на истребителях Mirage в рамках миссии ЕСPhoto25 апреля, 16:37 • 3238 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 12174 просмотра
публикации
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 12203 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 49751 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 55843 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 58643 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto24 апреля, 09:46 • 69012 просмотра
Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Дональд Трамп усилил правила выдачи грин-карт мигрантам из-за проявлений антисемитизма, участия в пропалестинских митингах и критики Израиля. Количество одобренных заяв сократилось более чем наполовину.

Президент США Дональд Трамп ужесточил правила выдачи мигрантам грин-карт (разрешения на проживание в Штатах). Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

Издание ознакомилось с внутренними учебными материалами Министерства внутренней безопасности США, согласно которым официальной причиной для отказа в разрешении на проживание могут стать проявления антисемитизма - в частности, участие в пропалестинских митингах на кампусах университетов и публикации в соцсетях с критикой действий Израиля. Также в выдаче грин-карт могут отказать за надругательство над американским флагом.

В рекомендациях для сотрудников иммиграционной службы администрация описывает участие в пропалестинских протестах и критику Израиля как "преимущественно негативные" факторы

 - говорится в статье.

Авторы добавляют, что количество одобренных заявок на получение грин-карт в США за последние месяцы сократилось более чем наполовину.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 52% американцев не поддерживают жесткую миграционную политику, что может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Водители-мигранты грузовиков и автобусов в США будут сдавать экзамены на права исключительно на английском языке21.02.26, 03:58 • 5563 просмотра

Вадим Хлюдзинский

