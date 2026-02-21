Водители-мигранты грузовиков и автобусов в США будут сдавать экзамены на права исключительно на английском языке
Киев • УНН
Администрация Трампа обязывает всех кандидатов на коммерческие водительские права проходить тестирование исключительно на английском языке. Это решение принято после серии смертельных аварий с участием водителей-мигрантов.
Администрация Дональда Трампа вводит строгие требования к профессиональным водителям, обязав всех кандидатов на получение коммерческих водительских прав (CDL) проходить тестирование только на английском языке. Министр транспорта Шон Даффи 20 февраля объявил о расширении кампании по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Когда мы выезжаем на дорогу, мы должны чувствовать себя в безопасности. Те, кто управляет 36-тонными грузовиками, должны быть хорошо подготовленными, квалифицированными и знать национальный язык
Усиление контроля и закрытие автошкол
Решение о переходе на экзамены на английском языке стало ответом на серию смертельных аварий с участием водителей-мигрантов, которые не владели языком на достаточном уровне. Флорида уже стала первым штатом, внедрившим эту норму с февраля 2026 года, отменив тесты на других языках, которыми ранее пользовались десятки тысяч претендентов.
Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп20.02.26, 22:39 • 2540 просмотров
Параллельно с этим Министерство транспорта инициировало закрытие 557 автошкол, которые не соответствовали стандартам обучения и помогали получать лицензии лицам без надлежащей проверки их навыков.
Борьба с нелегальными перевозчиками
Администрация также усиливает надзор за компаниями, которые привлекают к работе водителей без права на пребывание в стране или с поддельными документами. Федеральные инспекторы будут проводить регулярные выездные проверки на трассах и в офисах транспортных предприятий для верификации языковых знаний персонала. Те штаты, которые будут продолжать выдавать коммерческие права на иностранных языках или игнорировать федеральные стандарты, могут столкнуться с ограничением финансирования дорожных программ.
Слишком долго проблемы в индустрии грузовых перевозок игнорировались. Теперь мы проверяем систему регистрации и закрываем лазейки, которыми пользовались мошеннические компании
Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать20.02.26, 21:10 • 3388 просмотров