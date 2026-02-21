$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 7326 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 12938 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 13789 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 19585 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 21209 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20627 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23434 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42033 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15030 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21138 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
публикации
Эксклюзивы
Водители-мигранты грузовиков и автобусов в США будут сдавать экзамены на права исключительно на английском языке

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Администрация Трампа обязывает всех кандидатов на коммерческие водительские права проходить тестирование исключительно на английском языке. Это решение принято после серии смертельных аварий с участием водителей-мигрантов.

Водители-мигранты грузовиков и автобусов в США будут сдавать экзамены на права исключительно на английском языке
Фото: AP

Администрация Дональда Трампа вводит строгие требования к профессиональным водителям, обязав всех кандидатов на получение коммерческих водительских прав (CDL) проходить тестирование только на английском языке. Министр транспорта Шон Даффи 20 февраля объявил о расширении кампании по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Когда мы выезжаем на дорогу, мы должны чувствовать себя в безопасности. Те, кто управляет 36-тонными грузовиками, должны быть хорошо подготовленными, квалифицированными и знать национальный язык

– подчеркнул Даффи во время выступления в Вашингтоне.

Усиление контроля и закрытие автошкол

Решение о переходе на экзамены на английском языке стало ответом на серию смертельных аварий с участием водителей-мигрантов, которые не владели языком на достаточном уровне. Флорида уже стала первым штатом, внедрившим эту норму с февраля 2026 года, отменив тесты на других языках, которыми ранее пользовались десятки тысяч претендентов.

Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп

Параллельно с этим Министерство транспорта инициировало закрытие 557 автошкол, которые не соответствовали стандартам обучения и помогали получать лицензии лицам без надлежащей проверки их навыков.

Борьба с нелегальными перевозчиками

Администрация также усиливает надзор за компаниями, которые привлекают к работе водителей без права на пребывание в стране или с поддельными документами. Федеральные инспекторы будут проводить регулярные выездные проверки на трассах и в офисах транспортных предприятий для верификации языковых знаний персонала. Те штаты, которые будут продолжать выдавать коммерческие права на иностранных языках или игнорировать федеральные стандарты, могут столкнуться с ограничением финансирования дорожных программ.

Слишком долго проблемы в индустрии грузовых перевозок игнорировались. Теперь мы проверяем систему регистрации и закрываем лазейки, которыми пользовались мошеннические компании

– добавил глава Минтранса США.

Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида