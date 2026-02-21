Водії-мігранти вантажівок та автобусів у США складатимуть іспити на права виключно англійською мовою

$43.270.03
50.920.34
ukenru
20 лютого, 19:44 • 7218 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 12722 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 13620 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 19419 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 21102 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20597 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23407 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41977 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15017 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21124 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.9м/с
79%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20 лютого, 16:01 • 4590 перегляди
Трамп збирає пресконференцію після скасування Верховним судом глобальних митVideo20 лютого, 17:28 • 4710 перегляди
У суботу по всій Україні вимикатимуть світло - Укренерго20 лютого, 17:39 • 3428 перегляди
У Молдові заарештувала трьох агентів рф, які готували замовні вбивства в Україні 20 лютого, 18:55 • 3496 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 6740 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 23291 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 32647 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41977 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62902 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 99363 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 3276 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 6768 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 16321 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 39404 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41911 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Водії-мігранти вантажівок та автобусів у США складатимуть іспити на права виключно англійською мовою

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Адміністрація Трампа зобов'язує всіх кандидатів на комерційні водійські права проходити тестування виключно англійською мовою. Це рішення прийнято після серії смертельних аварій за участю водіїв-мігрантів.

Водії-мігранти вантажівок та автобусів у США складатимуть іспити на права виключно англійською мовою
Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа запроваджує суворі вимоги до професійних водіїв, зобов'язавши всіх кандидатів на отримання комерційних водійських прав (CDL) проходити тестування лише англійською мовою. Міністр транспорту Шон Даффі 20 лютого оголосив про розширення кампанії з підвищення безпеки на дорогах. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Коли ми виїжджаємо на дорогу, ми повинні відчувати себе в безпеці. Ті, хто керує 36-тонними вантажівками, мають бути добре підготовленими, кваліфікованими та знати національну мову

– наголосив Даффі під час виступу у Вашингтоні.

Посилення контролю та закриття автошкіл

Рішення про перехід на іспити англійською мовою стало відповіддю на серію смертельних аварій за участю водіїв-мігрантів, які не володіли мовою на достатньому рівні. Флорида вже стала першим штатом, що впровадив цю норму з лютого 2026 року, скасувавши тести іншими мовами, якими раніше користувалися десятки тисяч претендентів.

Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп20.02.26, 22:39 • 2516 переглядiв

Паралельно з цим Міністерство транспорту ініціювало закриття 557 автошкіл, які не відповідали стандартам навчання та допомагали отримувати ліцензії особам без належної перевірки їхніх навичок.

Боротьба з нелегальними перевізниками

Адміністрація також посилює нагляд за компаніями, які залучають до роботи водіїв без права на перебування в країні або з підробленими документами. Федеральні інспектори проводитимуть регулярні виїзні перевірки на трасах та в офісах транспортних підприємств для верифікації мовних знань персоналу. Ті штати, які продовжуватимуть видавати комерційні права іноземними мовами або ігноруватимуть федеральні стандарти, можуть зіткнутися з обмеженням фінансування дорожніх програм.

Занадто довго проблеми в індустрії вантажних перевезень ігнорувалися. Тепер ми перевіряємо систему реєстрації та закриваємо лазівки, якими користувалися шахрайські компанії

– додав очільник Мінтрансу США.

Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть20.02.26, 21:10 • 3348 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвітНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида