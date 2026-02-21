Водії-мігранти вантажівок та автобусів у США складатимуть іспити на права виключно англійською мовою

Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа запроваджує суворі вимоги до професійних водіїв, зобов'язавши всіх кандидатів на отримання комерційних водійських прав (CDL) проходити тестування лише англійською мовою. Міністр транспорту Шон Даффі 20 лютого оголосив про розширення кампанії з підвищення безпеки на дорогах. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Коли ми виїжджаємо на дорогу, ми повинні відчувати себе в безпеці. Ті, хто керує 36-тонними вантажівками, мають бути добре підготовленими, кваліфікованими та знати національну мову – наголосив Даффі під час виступу у Вашингтоні.

Посилення контролю та закриття автошкіл

Рішення про перехід на іспити англійською мовою стало відповіддю на серію смертельних аварій за участю водіїв-мігрантів, які не володіли мовою на достатньому рівні. Флорида вже стала першим штатом, що впровадив цю норму з лютого 2026 року, скасувавши тести іншими мовами, якими раніше користувалися десятки тисяч претендентів.

Паралельно з цим Міністерство транспорту ініціювало закриття 557 автошкіл, які не відповідали стандартам навчання та допомагали отримувати ліцензії особам без належної перевірки їхніх навичок.

Боротьба з нелегальними перевізниками

Адміністрація також посилює нагляд за компаніями, які залучають до роботи водіїв без права на перебування в країні або з підробленими документами. Федеральні інспектори проводитимуть регулярні виїзні перевірки на трасах та в офісах транспортних підприємств для верифікації мовних знань персоналу. Ті штати, які продовжуватимуть видавати комерційні права іноземними мовами або ігноруватимуть федеральні стандарти, можуть зіткнутися з обмеженням фінансування дорожніх програм.

Занадто довго проблеми в індустрії вантажних перевезень ігнорувалися. Тепер ми перевіряємо систему реєстрації та закриваємо лазівки, якими користувалися шахрайські компанії – додав очільник Мінтрансу США.

