Администрация Трампа выделила $230 млн Ливану для разоружения "Хезболлы" - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила выделение 230 миллионов долларов силам безопасности Ливана в рамках усилий по разоружению некогда могущественной вооруженной группировки "Хезболла", со ссылкой на источники в Вашингтоне и Бейруте сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ливанский источник, знакомый с решением, сообщил, что финансирование включает 190 миллионов долларов для Вооруженных сил Ливана и 40 миллионов долларов для Сил внутренней безопасности.

Ливанский источник сообщил, что финансирование позволит Силам внутренней безопасности взять на себя обеспечение внутренней безопасности в Ливане, чтобы Вооруженные силы могли сосредоточиться на других важных задачах.

Помощники конгрессмена США от Демократической партии заявили, что средства были выделены непосредственно перед окончанием финансового года в Вашингтоне 30 сентября. "Для такой небольшой страны, как Ливан, это действительно очень и очень важно", - заявил один из помощников.

Финансирование было выделено в то время, когда администрация американского президента-республиканца сокращала многие программы иностранной помощи, заявив, что приоритетом при расходовании средств налогоплательщиков для нее является "Америка превыше всего".

Выделение средств, похоже, отражает приоритет, который Трамп придает попыткам урегулировать конфликт в секторе Газа и регионе в целом, пишет издание.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Госдепартамента в своем заявлении заявил, что помощь США поддерживает ливанские силы, "которые работают над утверждением суверенитета Ливана по всей стране и полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН - единственной жизнеспособной основы для долгосрочной договоренности о безопасности как для ливанцев, так и для израильтян".

Дополнение

Резолюция, принятая в августе 2006 года, положила конец последнему раунду кровопролитного конфликта между "Хезболлой" и Израилем. Конфликт между Израилем и Ливаном, начавшийся год назад, нанес серьезные потери "Хезболле" и превратил многие районы Ливана в руины, отмечает издание.

5 августа президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр страны Наваф Салам обратились к армии, поддерживаемой США, с просьбой разработать план, который обеспечит передачу всего оружия по всей стране в руки сил безопасности до конца года.

Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев

"Хезболла" отвергает призывы к разоружению после разрушительной войны с Израилем. Однако поддерживаемая Ираном группировка испытывает давление со стороны своих противников в Ливане и Вашингтона, требующих от нее сдать оружие.