Ексклюзив
09:02 • 5452 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 9350 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 11703 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 11594 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 12852 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17060 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30359 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52347 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42892 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31999 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
ХАМАС все ще потрібен час для вивчення плану Трампа щодо Гази - AFP

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Офіційний представник ХАМАС повідомив, що угрупованню потрібен час для вивчення плану щодо Сектора Гази, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. План передбачає припинення вогню, звільнення заручників, роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ.

ХАМАС все ще потрібен час для вивчення плану Трампа щодо Гази - AFP

Офіційний представник ХАМАС повідомив у п'ятницю, що угрупованню все ще потрібен час для вивчення плану щодо сектору Гази, запропонованого президентом США Дональдом Трампом і підтриманого прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"ХАМАС продовжує консультації щодо плану Трампа... і повідомив посередникам, що консультації продовжуються і вимагають часу", - заявив представник ХАМАС.

У вівторок Трамп поставив ХАМАС ультиматум: "три-чотири дні" на ухвалення його плану щодо припинення майже дворічної війни на палестинській території.

План передбачає припинення вогню, звільнення заручників протягом 72 годин, роззброєння ХАМАС та поступове виведення ізраїльських військ з сектору Гази. За цим буде створення післявоєнного перехідного уряду на чолі з самим Трампом.

Блер має допомагати курувати перехід у Газі у межах плану Трампа - BBC30.09.25, 14:05 • 2637 переглядiв

Світові держави, включаючи арабські та мусульманські країни, вітали цю пропозицію.

Мирний план Трампа щодо Гази привітали арабські та ісламські країни, а також Захід30.09.25, 08:58 • 2973 перегляди

Мохаммад Наззал, член політбюро ХАМАС, заявив у п'ятницю, що "план викликає занепокоєння, і ми невдовзі оголосимо свою позицію щодо нього".

"Ми знаходимося в контакті з посередниками, а також з арабськими та ісламськими партіями і серйозно налаштовані на досягнення взаєморозуміння", - додав він.

Палестинське джерело, близьке до керівництва ХАМАС, повідомило AFP у середу, що ісламістський рух "хоче внести поправки до деяких пунктів, наприклад, про роззброєння та вигнання ХАМАС та членів його фракцій".

Лідери ХАМАС також хочуть "міжнародних гарантій повного виведення ізраїльських військ із сектору Газа" та гарантій того, що замахів на життя не буде ні всередині, ні за межами цієї території, додало джерело.

Інше джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило AFP, що "всередині ХАМАС існують дві думки".

"Перша сторона виступає за безумовне схвалення, оскільки пріоритетом є припинення вогню під гарантіями Трампа, а посередники повинні гарантувати виконання Ізраїлем цього плану", - повідомило джерело AFP.

"Друга сторона має серйозні застереження щодо ключових положень, відкидаючи роззброєння та вигнання будь-якого палестинця з Гази. Вони виступають за умовне схвалення з роз'ясненнями, що відображають вимоги ХАМАС та фракцій опору", - додало джерело.

ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ30.09.25, 15:22 • 2681 перегляд

Доповнення

Війна була спровокована атакою ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, у результаті якої загинули 1219 людей, переважно мирні жителі, згідно з підрахунками AFP, заснованими на офіційних даних Ізраїлю.

У результаті наступу Ізраїлю загинуло щонайменше 66 225 палестинців, згідно з даними міністерства охорони здоров'я на контрольованій ХАМАС території, які ООН вважає достовірними. У їхніх даних не проводиться різниця між мирними жителями та комбатантами, але вказується, що понад половина загиблих - жінки та діти.

Юлія Шрамко

