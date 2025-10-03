ХАМАС все ще потрібен час для вивчення плану Трампа щодо Гази - AFP

Офіційний представник ХАМАС повідомив у п'ятницю, що угрупованню все ще потрібен час для вивчення плану щодо сектору Гази, запропонованого президентом США Дональдом Трампом і підтриманого прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"ХАМАС продовжує консультації щодо плану Трампа... і повідомив посередникам, що консультації продовжуються і вимагають часу", - заявив представник ХАМАС.

У вівторок Трамп поставив ХАМАС ультиматум: "три-чотири дні" на ухвалення його плану щодо припинення майже дворічної війни на палестинській території.

План передбачає припинення вогню, звільнення заручників протягом 72 годин, роззброєння ХАМАС та поступове виведення ізраїльських військ з сектору Гази. За цим буде створення післявоєнного перехідного уряду на чолі з самим Трампом.

Блер має допомагати курувати перехід у Газі у межах плану Трампа - BBC

Світові держави, включаючи арабські та мусульманські країни, вітали цю пропозицію.

Мирний план Трампа щодо Гази привітали арабські та ісламські країни, а також Захід

Мохаммад Наззал, член політбюро ХАМАС, заявив у п'ятницю, що "план викликає занепокоєння, і ми невдовзі оголосимо свою позицію щодо нього".

"Ми знаходимося в контакті з посередниками, а також з арабськими та ісламськими партіями і серйозно налаштовані на досягнення взаєморозуміння", - додав він.

Палестинське джерело, близьке до керівництва ХАМАС, повідомило AFP у середу, що ісламістський рух "хоче внести поправки до деяких пунктів, наприклад, про роззброєння та вигнання ХАМАС та членів його фракцій".

Лідери ХАМАС також хочуть "міжнародних гарантій повного виведення ізраїльських військ із сектору Газа" та гарантій того, що замахів на життя не буде ні всередині, ні за межами цієї території, додало джерело.

Інше джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило AFP, що "всередині ХАМАС існують дві думки".

"Перша сторона виступає за безумовне схвалення, оскільки пріоритетом є припинення вогню під гарантіями Трампа, а посередники повинні гарантувати виконання Ізраїлем цього плану", - повідомило джерело AFP.

"Друга сторона має серйозні застереження щодо ключових положень, відкидаючи роззброєння та вигнання будь-якого палестинця з Гази. Вони виступають за умовне схвалення з роз'ясненнями, що відображають вимоги ХАМАС та фракцій опору", - додало джерело.

ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ

Доповнення

Війна була спровокована атакою ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, у результаті якої загинули 1219 людей, переважно мирні жителі, згідно з підрахунками AFP, заснованими на офіційних даних Ізраїлю.

У результаті наступу Ізраїлю загинуло щонайменше 66 225 палестинців, згідно з даними міністерства охорони здоров'я на контрольованій ХАМАС території, які ООН вважає достовірними. У їхніх даних не проводиться різниця між мирними жителями та комбатантами, але вказується, що понад половина загиблих - жінки та діти.