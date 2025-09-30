ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ

Переговорники від ХАМАС заявили, що розглянуть "мирний план", який запропонував президент США Дональд Трамп, і дадуть відповідь. Про це повідомив Reuters офіційний представник, поінформований про переговори, передає УНН.

Переговорювачі ХАМАС заявили, що сумлінно розглянуть його і дадуть відповідь - повідомив офіційний представник, поінформований про переговори.

Президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС, що у разі відхилення його пропозиції Ізраїль отримає повну підтримку США для вжиття будь-яких заходів, які він вважатиме за необхідне.

План передбачає негайне припинення вогню, обмін усіх заручників, які утримуються ХАМАС, на палестинських ув'язнених, які утримують Ізраїль, поетапне виведення ізраїльських військ з Гази, роззброєння ХАМАС та створення перехідного уряду на чолі з міжнародною організацією.

ХАМАС у вівторок офіційно не відповів на пропозицію Трампа, і поки що неясно, що в ньому нового, окрім широкої підтримки ініціативи арабськими та мусульманськими країнами.

У Білому домі підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС

Багато елементів з 20 пунктів були включені в численні угоди про припинення вогню, запропоновані за останні два роки, включаючи ті, які були прийняті, а потім відкинуті на різних етапах як Ізраїлем, так і ХАМАС.

Джерело, близьке до ХАМАС, повідомило агентству Reuters, що план "повністю упереджений щодо Ізраїлю" і висуває "нездійсненні умови", спрямовані на знищення угруповання.

"Трамп запропонував повне прийняття всіх ізраїльських умов, які не надають палестинському народу або жителям сектору Газа жодних законних прав", - повідомив агентству Reuters палестинський чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Видання зауважує, що неясно, як ХАМАС сформулює свою відповідь, оскільки категорична відмова може поставити її у суперечність із групою арабських та мусульманських країн, які вітали цей план.

Міністри закордонних справ Катару, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індонезії, Туреччини, Саудівської Аравії та Єгипту опублікували в понеділок спільну заяву, вітаючи пропозицію Трампа та підкреслюючи, за їхніми словами, "щирі зусилля президента щодо припинення війни в Газі".

Контекст

Пропозиція про припинення вогню в Газі, запропонована США у вівторок, залежала від реакції ХАМАС на план із 20 пунктів, який, за словами президента Дональда Трампа, "ближчий" до припинення дворічного конфлікту в анклаві.

Посередники Катар та Єгипет передали документ ХАМАС пізно ввечері у понеділок після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стояв поруч із Трампом у Білому домі та заявив про свою підтримку пропозиції, оскільки, за його словами, вона відповідає військовим цілям Ізраїлю.

Незрозуміло, що розвіяло колишні побоювання Нетаньяху щодо деяких елементів пропозиції.

ХАМАС не брав участі в раундах переговорів, що передували плану Трампа, який закликає ісламістське бойове угруповання роззброїтися, хоча раніше ця вимога була відхилена.