ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 4588 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 12987 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28445 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47886 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26308 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24431 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21982 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20983 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22966 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69732 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.8м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 18811 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 23263 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 22529 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 21974 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 13764 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 4626 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 6042 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 47902 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69739 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 150056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Копенгаген
Данія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 11329 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 22211 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 25663 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 27512 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 39708 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Т-90
The Guardian
Північний потік

ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Переговорники ХАМАС заявили, що сумлінно розглянуть запропонований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" та нададуть відповідь. План передбачає негайне припинення вогню, обмін заручників на ув'язнених та роззброєння ХАМАС.

ХАМАС зважує свою відповідь на мирну пропозицію Трампа по Газі - ЗМІ

Переговорники від ХАМАС заявили, що розглянуть "мирний план", який запропонував президент США Дональд Трамп, і дадуть відповідь. Про це повідомив Reuters офіційний представник, поінформований про переговори, передає УНН.

Переговорювачі ХАМАС заявили, що сумлінно розглянуть його і дадуть відповідь 

- повідомив офіційний представник, поінформований про переговори.

Президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС, що у разі відхилення його пропозиції Ізраїль отримає повну підтримку США для вжиття будь-яких заходів, які він вважатиме за необхідне.

План передбачає негайне припинення вогню, обмін усіх заручників, які утримуються ХАМАС, на палестинських ув'язнених, які утримують Ізраїль, поетапне виведення ізраїльських військ з Гази, роззброєння ХАМАС та створення перехідного уряду на чолі з міжнародною організацією.

ХАМАС у вівторок офіційно не відповів на пропозицію Трампа, і поки що неясно, що в ньому нового, окрім широкої підтримки ініціативи арабськими та мусульманськими країнами.

У Білому домі підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС29.09.25, 22:27 • 7662 перегляди

Багато елементів з 20 пунктів були включені в численні угоди про припинення вогню, запропоновані за останні два роки, включаючи ті, які були прийняті, а потім відкинуті на різних етапах як Ізраїлем, так і ХАМАС.

Джерело, близьке до ХАМАС, повідомило агентству Reuters, що план "повністю упереджений щодо Ізраїлю" і висуває "нездійсненні умови", спрямовані на знищення угруповання.

"Трамп запропонував повне прийняття всіх ізраїльських умов, які не надають палестинському народу або жителям сектору Газа жодних законних прав", - повідомив агентству Reuters палестинський чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Видання зауважує, що неясно, як ХАМАС сформулює свою відповідь, оскільки категорична відмова може поставити її у суперечність із групою арабських та мусульманських країн, які вітали цей план.

Міністри закордонних справ Катару, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індонезії, Туреччини, Саудівської Аравії та Єгипту опублікували в понеділок спільну заяву, вітаючи пропозицію Трампа та підкреслюючи, за їхніми словами, "щирі зусилля президента щодо припинення війни в Газі".

Контекст

Пропозиція про припинення вогню в Газі, запропонована США у вівторок, залежала від реакції ХАМАС на план із 20 пунктів, який, за словами президента Дональда Трампа, "ближчий" до припинення дворічного конфлікту в анклаві.

Посередники Катар та Єгипет передали документ ХАМАС пізно ввечері у понеділок після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стояв поруч із Трампом у Білому домі та заявив про свою підтримку пропозиції, оскільки, за його словами, вона відповідає військовим цілям Ізраїлю.

Незрозуміло, що розвіяло колишні побоювання Нетаньяху щодо деяких елементів пропозиції.

ХАМАС не брав участі в раундах переговорів, що передували плану Трампа, який закликає ісламістське бойове угруповання роззброїтися, хоча раніше ця вимога була відхилена.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ізраїль
Білий дім
Reuters
Йорданія
Індонезія
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет