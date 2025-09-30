ХАМАС взвешивает свой ответ на мирное предложение Трампа по Газе - СМИ

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 10854 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26667 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44941 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 25007 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23784 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21514 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20904 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22898 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68394 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57035 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 17429 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 21763 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 21004 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 19887 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 12259 просмотра
публикации
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 2640 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 44932 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68389 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72123 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73887 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Копенгаген
Дания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 10605 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 20107 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 25039 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 26920 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 39142 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
T-90
Хранитель
Северный поток

ХАМАС взвешивает свой ответ на мирное предложение Трампа по Газе - СМИ

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Переговорщики ХАМАС заявили, что добросовестно рассмотрят предложенный президентом США Дональдом Трампом "мирный план" и дадут ответ. План предусматривает немедленное прекращение огня, обмен заложников на заключенных и разоружение ХАМАС.

ХАМАС взвешивает свой ответ на мирное предложение Трампа по Газе - СМИ

Переговорщики от ХАМАС заявили, что рассмотрят "мирный план", предложенный президентом США Дональдом Трампом, и дадут ответ. Об этом сообщил Reuters официальный представитель, проинформированный о переговорах, передает УНН.

Переговорщики ХАМАС заявили, что добросовестно рассмотрят его и дадут ответ.

- сообщил официальный представитель, проинформированный о переговорах.

Президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС, что в случае отклонения его предложения Израиль получит полную поддержку США для принятия любых мер, которые он сочтет необходимыми.

План предусматривает немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, поэтапный вывод израильских войск из Газы, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства во главе с международной организацией.

ХАМАС во вторник официально не ответил на предложение Трампа, и пока неясно, что в нем нового, кроме широкой поддержки инициативы арабскими и мусульманскими странами.

В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС29.09.25, 22:27 • 7654 просмотра

Многие элементы из 20 пунктов были включены в многочисленные соглашения о прекращении огня, предложенные за последние два года, включая те, которые были приняты, а затем отвергнуты на различных этапах как Израилем, так и ХАМАС.

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил агентству Reuters, что план "полностью предвзят в отношении Израиля" и выдвигает "невыполнимые условия", направленные на уничтожение группировки.

"Трамп предложил полное принятие всех израильских условий, которые не предоставляют палестинскому народу или жителям сектора Газа никаких законных прав", - сообщил агентству Reuters палестинский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Издание отмечает, что неясно, как ХАМАС сформулирует свой ответ, поскольку категорический отказ может поставить ее в противоречие с группой арабских и мусульманских стран, которые приветствовали этот план.

Министры иностранных дел Катара, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Турции, Саудовской Аравии и Египта опубликовали в понедельник совместное заявление, приветствуя предложение Трампа и подчеркивая, по их словам, "искренние усилия президента по прекращению войны в Газе".

Контекст

Предложение о прекращении огня в Газе, предложенное США во вторник, зависело от реакции ХАМАС на план из 20 пунктов, который, по словам президента Дональда Трампа, "ближе" к прекращению двухлетнего конфликта в анклаве.

Посредники Катар и Египет передали документ ХАМАС поздно вечером в понедельник после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стоял рядом с Трампом в Белом доме и заявил о своей поддержке предложения, поскольку, по его словам, оно соответствует военным целям Израиля.

Непонятно, что развеяло прежние опасения Нетаньяху относительно некоторых элементов предложения.

ХАМАС не участвовал в раундах переговоров, предшествовавших плану Трампа, который призывает исламистскую боевую группировку разоружиться, хотя ранее это требование было отклонено.

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Белый дом
Reuters
Иордания
Индонезия
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Соединённые Штаты
Египет