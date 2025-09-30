ХАМАС взвешивает свой ответ на мирное предложение Трампа по Газе - СМИ

Переговорщики от ХАМАС заявили, что рассмотрят "мирный план", предложенный президентом США Дональдом Трампом, и дадут ответ. Об этом сообщил Reuters официальный представитель, проинформированный о переговорах, передает УНН.

Переговорщики ХАМАС заявили, что добросовестно рассмотрят его и дадут ответ. - сообщил официальный представитель, проинформированный о переговорах.

Президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС, что в случае отклонения его предложения Израиль получит полную поддержку США для принятия любых мер, которые он сочтет необходимыми.

План предусматривает немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, поэтапный вывод израильских войск из Газы, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства во главе с международной организацией.

ХАМАС во вторник официально не ответил на предложение Трампа, и пока неясно, что в нем нового, кроме широкой поддержки инициативы арабскими и мусульманскими странами.

В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС

Многие элементы из 20 пунктов были включены в многочисленные соглашения о прекращении огня, предложенные за последние два года, включая те, которые были приняты, а затем отвергнуты на различных этапах как Израилем, так и ХАМАС.

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил агентству Reuters, что план "полностью предвзят в отношении Израиля" и выдвигает "невыполнимые условия", направленные на уничтожение группировки.

"Трамп предложил полное принятие всех израильских условий, которые не предоставляют палестинскому народу или жителям сектора Газа никаких законных прав", - сообщил агентству Reuters палестинский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Издание отмечает, что неясно, как ХАМАС сформулирует свой ответ, поскольку категорический отказ может поставить ее в противоречие с группой арабских и мусульманских стран, которые приветствовали этот план.

Министры иностранных дел Катара, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Турции, Саудовской Аравии и Египта опубликовали в понедельник совместное заявление, приветствуя предложение Трампа и подчеркивая, по их словам, "искренние усилия президента по прекращению войны в Газе".

Контекст

Предложение о прекращении огня в Газе, предложенное США во вторник, зависело от реакции ХАМАС на план из 20 пунктов, который, по словам президента Дональда Трампа, "ближе" к прекращению двухлетнего конфликта в анклаве.

Посредники Катар и Египет передали документ ХАМАС поздно вечером в понедельник после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стоял рядом с Трампом в Белом доме и заявил о своей поддержке предложения, поскольку, по его словам, оно соответствует военным целям Израиля.

Непонятно, что развеяло прежние опасения Нетаньяху относительно некоторых элементов предложения.

ХАМАС не участвовал в раундах переговоров, предшествовавших плану Трампа, который призывает исламистскую боевую группировку разоружиться, хотя ранее это требование было отклонено.