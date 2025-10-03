$41.220.08
ХАМАС все еще нужно время для изучения плана Трампа по Газе - AFP

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Официальный представитель ХАМАС сообщил, что группировке нужно время для изучения плана по Сектору Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом. План предусматривает прекращение огня, освобождение заложников, разоружение ХАМАС и вывод израильских войск.

ХАМАС все еще нужно время для изучения плана Трампа по Газе - AFP

Официальный представитель ХАМАС сообщил в пятницу, что группировке все еще нужно время для изучения плана по сектору Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом и поддержанного премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"ХАМАС продолжает консультации по плану Трампа... и сообщил посредникам, что консультации продолжаются и требуют времени", - заявил представитель ХАМАС.

Во вторник Трамп поставил ХАМАС ультиматум: "три-четыре дня" на принятие его плана по прекращению почти двухлетней войны на палестинской территории.

План предусматривает прекращение огня, освобождение заложников в течение 72 часов, разоружение ХАМАС и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа. За этим последует создание послевоенного переходного правительства во главе с самим Трампом.

Блэр должен помочь курировать переход в Газе в рамках плана Трампа - BBC30.09.25, 14:05 • 2636 просмотров

Мировые державы, включая арабские и мусульманские страны, приветствовали это предложение.

Мирный план Трампа по Газе приветствовали арабские и исламские страны, а также Запад30.09.25, 08:58 • 2973 просмотра

Мохаммад Наззал, член политбюро ХАМАС, заявил в пятницу, что "план вызывает беспокойство, и мы вскоре объявим свою позицию по нему".

"Мы находимся в контакте с посредниками, а также с арабскими и исламскими партиями и серьезно настроены на достижение взаимопонимания", - добавил он.

Палестинский источник, близкий к руководству ХАМАС, сообщил AFP в среду, что исламистское движение "хочет внести поправки в некоторые пункты, например, о разоружении и изгнании ХАМАС и членов его фракций".

Лидеры ХАМАС также хотят "международных гарантий полного вывода израильских войск из сектора Газа" и гарантий того, что покушений на жизнь не будет ни внутри, ни за пределами этой территории, добавил источник.

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил AFP, что "внутри ХАМАС существуют два мнения".

"Первая сторона выступает за безусловное одобрение, поскольку приоритетом является прекращение огня под гарантиями Трампа, а посредники должны гарантировать выполнение Израилем этого плана", - сообщил источник AFP.

"Вторая сторона имеет серьезные оговорки относительно ключевых положений, отвергая разоружение и изгнание любого палестинца из Газы. Они выступают за условное одобрение с разъяснениями, отражающими требования ХАМАС и фракций сопротивления", - добавил источник.

ХАМАС взвешивает свой ответ на мирное предложение Трампа по Газе - СМИ30.09.25, 15:22 • 2680 просмотров

Дополнение

Война была спровоцирована атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 1219 человек, преимущественно мирные жители, согласно подсчетам AFP, основанным на официальных данных Израиля.

В результате наступления Израиля погибло по меньшей мере 66 225 палестинцев, согласно данным министерства здравоохранения на контролируемой ХАМАС территории, которые ООН считает достоверными. В их данных не проводится разница между мирными жителями и комбатантами, но указывается, что более половины погибших - женщины и дети.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа