Вісім мусульманських країн засудили відмову Ізраїлю від плану США щодо Гази

Міністри закордонних справ восьми мусульманських країн засудили заяву Ізраїлю про відхилення плану США щодо реалізації мирного плану Дональда Трампа для сектора Газа. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Спільну заяву підписали глави дипломатичних відомств Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, Пакистану, Індонезії, Туреччини, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони засудили відмову Ізраїлю від плану та його позицію щодо палестинської державності.

Кушнер зустрівся з лідером ХАМАС щодо дорожньої карти Гази, наступна зустріч – з Нетаньягу

Дипломати звинуватили Ізраїль у підриві реалізації американської ініціативи та міжнародних зусиль для досягнення "справедливого та міцного миру".

Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше відхилив 15-пунктний план щодо Гази та заявив, що країна не почне виведення військ, доки ХАМАС повністю не роззброїться.

Ізраїль відкидає цей документ із 15 пунктів - заявив Нетаньягу під час засідання кабінету міністрів.

За американським планом, ХАМАС має передати зброю новоствореному палестинському органу управління, а Ізраїль - розпочати виведення військ у міру роззброєння угруповання.

Голова Ради миру Трампа Микола Младенов заявив, що американський план залишається "єдиним шляхом вперед" для запобігання повторенню нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Якщо відбудеться справжня демілітаризація, Ізраїль виведе війська з Гази - сказав Младенов.

За його словами, роззброєння має охопити всю зброю ХАМАС. Війна в секторі Газа почалася після нападу угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль відкидає 15-пунктний план Трампа щодо Гази