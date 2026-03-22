ЦПД: Іран хоче втягнути Європу у війну, щоб потім запустити свої ракети по ЄС і створити паніку
Київ • УНН
Керівник ЦПД Коваленко заявив про спроби Ірану втягнути Європу у війну через пуски ракет. Тегеран прагне розбалансувати західні сили та еліти.
Іран намагається втягнути у війну Європу, щоб потім "запустити свої далекобійні залишки ракет по ЄС і створити паніку". Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, пуски Іраном ракет на 4000 км - це суто інформаційна дія, направлена на Європу та союзників США.
І також на американське суспільство, якому КСІР (Корпус вартових Ісламської революції - ред.) намагаються показати, що Іран ніби не програє війну. Спроби втягнути Європу у війну і зробити її ціллю для таких дій з боку Ірану простежувалися давно - все заради паніки і розбалансування західних сил, а також політичних еліт
На його переконання, питання Ірану "потрібно було вирішувати, як і російське питання".
У випадку здобуття ядерної зброї Іраном, автократична антизахідна вісь стала б вкрай сильною, і могла б спокійно маніпулювати світовою економікою без загрози воєнної операції проти Тегерана. ... Те, що воєнний потенціал Ірану ніс загрозу західному світу і союзникам - факт", - резюмував керівник ЦПД.
Нагадаємо
Напередодні Іран запустив кілька балістичних ракет по німецькій авіабазі Асрак в Йорданії. Згодом Іран вдарив балістичною ракетою по місту Арад на півдні Ізраїлю, поранено понад 100 осіб.
