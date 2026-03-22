ЦПД: Іран хоче втягнути Європу у війну, щоб потім запустити свої ракети по ЄС і створити паніку

Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 26843 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
21 березня, 08:53 • 49967 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 48615 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
20 березня, 17:00 • 67715 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
20 березня, 15:55 • 93110 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
20 березня, 14:50 • 47758 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 44338 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 35837 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
20 березня, 13:16 • 55147 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Популярнi новини
Держсекретар США висловив співчуття з приводу смерті патріарха ФіларетаVideo21 березня, 19:59 • 10209 перегляди
Сікорський розкритикував Навроцького за плани підтримати Орбана21 березня, 20:50 • 10104 перегляди
Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios21 березня, 21:20 • 9090 перегляди
Бізнес має наростити власну генерацію електрики до наступної зими - Свириденко21 березня, 21:41 • 7770 перегляди
Стів Віткофф розкрив деталі переговорів України та США у Флориді21 березня, 22:32 • 10391 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 27499 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 27660 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 93110 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 55147 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 53043 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 15537 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 20676 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 20726 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 24683 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 22680 перегляди
ЦПД: Іран хоче втягнути Європу у війну, щоб потім запустити свої ракети по ЄС і створити паніку

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Керівник ЦПД Коваленко заявив про спроби Ірану втягнути Європу у війну через пуски ракет. Тегеран прагне розбалансувати західні сили та еліти.

Іран намагається втягнути у війну Європу, щоб потім "запустити свої далекобійні залишки ракет по ЄС і створити паніку". Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, пуски Іраном ракет на 4000 км - це суто інформаційна дія, направлена на Європу та союзників США.

І також на американське суспільство, якому КСІР (Корпус вартових Ісламської революції - ред.) намагаються показати, що Іран ніби не програє війну. Спроби втягнути Європу у війну і зробити її ціллю для таких дій з боку Ірану простежувалися давно - все заради паніки і розбалансування західних сил, а також політичних еліт

- зазначив Коваленко.

На його переконання, питання Ірану "потрібно було вирішувати, як і російське питання".

У випадку здобуття ядерної зброї Іраном, автократична антизахідна вісь стала б вкрай сильною, і могла б спокійно маніпулювати світовою економікою без загрози воєнної операції проти Тегерана. ... Те, що воєнний потенціал Ірану ніс загрозу західному світу і союзникам - факт", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні Іран запустив кілька балістичних ракет по німецькій авіабазі Асрак в Йорданії. Згодом Іран вдарив балістичною ракетою по місту Арад на півдні Ізраїлю, поранено понад 100 осіб.

Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios21.03.26, 23:20 • 9110 переглядiв

