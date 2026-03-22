ЦПД: Иран хочет втянуть Европу в войну, чтобы потом запустить свои ракеты по ЕС и создать панику

Киев • УНН

 • 3054 просмотра

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о попытках Ирана втянуть Европу в войну из-за пусков ракет. Тегеран стремится разбалансировать западные силы и элиты.

Иран пытается втянуть Европу в войну, чтобы потом "запустить свои дальнобойные остатки ракет по ЕС и создать панику". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, пуски Ираном ракет на 4000 км – это сугубо информационное действие, направленное на Европу и союзников США.

И также на американское общество, которому КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ред.) пытаются показать, что Иран якобы не проигрывает войну. Попытки втянуть Европу в войну и сделать ее целью для таких действий со стороны Ирана прослеживались давно – все ради паники и разбалансировки западных сил, а также политических элит

- отметил Коваленко.

По его убеждению, вопрос Ирана "нужно было решать, как и российский вопрос".

В случае получения ядерного оружия Ираном, автократическая антизападная ось стала бы крайне сильной, и могла бы спокойно манипулировать мировой экономикой без угрозы военной операции против Тегерана. ... То, что военный потенциал Ирана нес угрозу западному миру и союзникам – факт", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Накануне Иран запустил несколько баллистических ракет по немецкой авиабазе Асрак в Иордании. Впоследствии Иран ударил баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля, ранено более 100 человек.

