ЦПД: Иран хочет втянуть Европу в войну, чтобы потом запустить свои ракеты по ЕС и создать панику

Иран пытается втянуть Европу в войну, чтобы потом "запустить свои дальнобойные остатки ракет по ЕС и создать панику". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По его словам, пуски Ираном ракет на 4000 км – это сугубо информационное действие, направленное на Европу и союзников США.

И также на американское общество, которому КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ред.) пытаются показать, что Иран якобы не проигрывает войну. Попытки втянуть Европу в войну и сделать ее целью для таких действий со стороны Ирана прослеживались давно – все ради паники и разбалансировки западных сил, а также политических элит