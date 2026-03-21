Іран атакував балістичною ракетою Ізраїль: щонайменше 100 поранених

Іран вдарив балістичною ракетою по місту Арад на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Наразі відомо про щонайменше 100 поранених. Також повідомляється про масові руйнування. Чимало людей залишаються під завалами.

Раніше у суботу Іран вразив місто Дімона на півдні Ізраїлю, де розташований головний ядерний об’єкт країни, який вважається ключовим елементом її оборонної інфраструктури.

Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Жодна з запущених іранських ракет не досягла цілей.

