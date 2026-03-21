Иран атаковал Израиль баллистической ракетой: не менее 100 раненых
Киев • УНН
В результате удара по Араду ранено более 100 человек и зафиксированы массовые разрушения. Ранее Иран атаковал город Димона с ключевым ядерным объектом страны.
Иран ударил баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильские СМИ.
В настоящее время известно о по меньшей мере 100 раненых. Также сообщается о массовых разрушениях. Многие люди остаются под завалами.
Ранее в субботу Иран поразил город Димона на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны, который считается ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры.
Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Ни одна из запущенных иранских ракет не достигла целей.
США и Израиль атаковали ядерный объект Ирана в Натанзе - СМИ21.03.26, 12:45 • 8124 просмотра