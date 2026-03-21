Иран атаковал Израиль баллистической ракетой: не менее 100 раненых

Иран ударил баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильские СМИ.

В настоящее время известно о по меньшей мере 100 раненых. Также сообщается о массовых разрушениях. Многие люди остаются под завалами.

Ранее в субботу Иран поразил город Димона на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны, который считается ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры.

Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Ни одна из запущенных иранских ракет не достигла целей.

