Иран сохраняет ракетный потенциал, несмотря на массированные атаки США и Израиля - FT

Иран способен наносить ракетные удары, несмотря на масштабные атаки США и Израиля по его военной инфраструктуре. В то же время эксперты оценивают, на сколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Аналитики сошлись на том, что Иран имеет значительные запасы ракет. Часть из них находится в подземных укрепленных комплексах - их сложно уничтожить даже при регулярных ударах.

Но точное количество этих ракет пока неизвестно, поэтому сложно установить, с какой скоростью и интенсивностью они расходуются.

Нынешний подход, похоже, является стратегией, направленной на выживание, а не на подавление. Иран, судя по всему, намеренно нормирует использование ракет и беспилотников - считает Дэнни Цитринович из Института исследований национальной безопасности.

В то же время Иран изменил тактику своих ударов - вместо крупных атак в течение дня происходят более мелкие атаки. Это позволяет Тегерану поддерживать постоянное давление на противников, в частности на Израиль и при этом экономить ресурсы.

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, в субботу объявили о запуске ракет по Израилю, вступая в расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке.