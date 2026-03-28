Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT

Іран здатен завдавати ракетних ударів, попри масштабні атаки США та Ізраїлю по його військовій інфраструктурі. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Аналітики зійшлись на тому, що Іран має значні запаси ракет. Частина з них перебуває в підземних укріплених комплексах - їх складно знищити навіть при регулярних ударах.

Але точна кількість цих ракет наразі невідома, тому складно встановити, з якою швидкістю і інтенсивністю вони витрачаються.

Нинішній підхід, схоже, є стратегією, спрямованою на виживання, а не на придушення. Іран, судячи з усього, навмисно нормує використання ракет і безпілотників - вважає Денні Цитринович з Інституту досліджень національної безпеки.

Водночас Іран змінив тактику своїх ударів - замість великих атак впродовж дня відбуваються більш дрібні атаки. Це дозволяє Тегерану підтримувати постійний тиск на противників, зокрема на Ізраїль і при цьому економити ресурси.

Єменські хусити, підтримувані Іраном, у суботу оголосили про запуск ракет по Ізраїлю, вступаючи в конфлікт, що розширюється, на Близькому Сході.