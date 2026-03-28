17:19 • 212 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
13:04 • 10297 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 18205 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 16288 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 18107 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 22533 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 22031 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 32829 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27434 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52323 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Тегеран використовує підземні комплекси для захисту ракет та перейшов до тактики дрібних ударів. Експерти відзначають стратегію економії боєприпасів.

Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT

Іран здатен завдавати ракетних ударів, попри масштабні атаки США та Ізраїлю по його військовій інфраструктурі. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Аналітики зійшлись на тому, що Іран має значні запаси ракет. Частина з них перебуває в підземних укріплених комплексах - їх складно знищити навіть при регулярних ударах.

Але точна кількість цих ракет наразі невідома, тому складно встановити, з якою швидкістю і інтенсивністю вони витрачаються.

Нинішній підхід, схоже, є стратегією, спрямованою на виживання, а не на придушення. Іран, судячи з усього, навмисно нормує використання ракет і безпілотників

- вважає Денні Цитринович з Інституту досліджень національної безпеки.

Водночас Іран змінив тактику своїх ударів - замість великих атак впродовж дня відбуваються більш дрібні атаки. Це дозволяє Тегерану підтримувати постійний тиск на противників, зокрема на Ізраїль і при цьому економити ресурси.

Єменські хусити, підтримувані Іраном, у суботу оголосили про запуск ракет по Ізраїлю, вступаючи в конфлікт, що розширюється, на Близькому Сході.

Євген Устименко

