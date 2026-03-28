Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT
Київ • УНН
Тегеран використовує підземні комплекси для захисту ракет та перейшов до тактики дрібних ударів. Експерти відзначають стратегію економії боєприпасів.
Іран здатен завдавати ракетних ударів, попри масштабні атаки США та Ізраїлю по його військовій інфраструктурі. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Аналітики зійшлись на тому, що Іран має значні запаси ракет. Частина з них перебуває в підземних укріплених комплексах - їх складно знищити навіть при регулярних ударах.
Але точна кількість цих ракет наразі невідома, тому складно встановити, з якою швидкістю і інтенсивністю вони витрачаються.
Нинішній підхід, схоже, є стратегією, спрямованою на виживання, а не на придушення. Іран, судячи з усього, навмисно нормує використання ракет і безпілотників
Водночас Іран змінив тактику своїх ударів - замість великих атак впродовж дня відбуваються більш дрібні атаки. Це дозволяє Тегерану підтримувати постійний тиск на противників, зокрема на Ізраїль і при цьому економити ресурси.
