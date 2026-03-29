Внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні Лівану загинули троє журналістів

$43.8850.61
ukenru
28 березня, 17:19 • 13392 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 30731 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 30259 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 27981 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 28126 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 26861 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 24645 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 40616 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28262 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52944 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.6м/с
88%
746мм
Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі
США перекинули 3500 військових та авіаносець USS Tripoli на Близький Схід
рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський
Членкиня Палати представників США організувала візит делегації рф до Капітолію - реакція не забарилась
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2 бала
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Лев XIV
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 13555 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 14143 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 15223 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 21075 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 24828 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа
Іл-78
Bild

Внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні Лівану загинули троє журналістів

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Внаслідок атаки в районі Джеззіна загинули репортери каналів Аль-Манар та Аль-Маядін. Ізраїль звинуватив одного з них у співпраці з розвідкою Хезболли.

Фото: AP

На півдні Лівану внаслідок ізраїльського авіаудару загинули троє журналістів, які висвітлювали війну між Ізраїлем і "Хезболлою". Удар стався в суботу в районі Джеззіна. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Серед загиблих – відомий кореспондент телеканалу "Аль-Манар" Алі Шойб, який майже 30 років висвітлював події на півдні Лівану.

Також загинули журналістка телеканалу "Аль-Маядін" Фатіма Фтуні та її брат Мохаммед Фтуні, який працював відеожурналістом. За даними телеканалу, Фатіма вийшла в прямий ефір буквально незадовго до удару.

Що заявили сторони

Ізраїльська армія підтвердила атаку по Алі Шойбу та заявила, що він нібито співпрацював із розвідкою "Хезболли" та допомагав угрупованню. Жодних доказів цих звинувачень публічно не надали.

У заяві ізраїльських військових стверджується, що Шойб "систематично діяв з метою викриття місць розташування" ізраїльських солдатів і підтримував контакти з бойовиками.

Телеканал "Аль-Манар" відкинув таку риторику і заявив, що його кореспондент був відомий "професійним та достовірним висвітленням подій". Щодо двох інших загиблих журналістів Ізраїль у своїй офіційній заяві не висловився.

Реакція Лівану

У Лівані удар уже викликав різку реакцію на найвищому рівні. Президент країни Джозеф Аун назвав атаку "кричущим злочином, який порушує всі закони та угоди, що захищають журналістів".

На цьому тлі удар по медійниках лише посилює звинувачення на адресу Ізраїлю щодо цілеспрямованого ураження представників преси під час війни.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Ліван