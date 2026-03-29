Внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні Лівану загинули троє журналістів
Київ • УНН
Внаслідок атаки в районі Джеззіна загинули репортери каналів Аль-Манар та Аль-Маядін. Ізраїль звинуватив одного з них у співпраці з розвідкою Хезболли.
На півдні Лівану внаслідок ізраїльського авіаудару загинули троє журналістів, які висвітлювали війну між Ізраїлем і "Хезболлою". Удар стався в суботу в районі Джеззіна. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Серед загиблих – відомий кореспондент телеканалу "Аль-Манар" Алі Шойб, який майже 30 років висвітлював події на півдні Лівану.
Також загинули журналістка телеканалу "Аль-Маядін" Фатіма Фтуні та її брат Мохаммед Фтуні, який працював відеожурналістом. За даними телеканалу, Фатіма вийшла в прямий ефір буквально незадовго до удару.
Що заявили сторони
Ізраїльська армія підтвердила атаку по Алі Шойбу та заявила, що він нібито співпрацював із розвідкою "Хезболли" та допомагав угрупованню. Жодних доказів цих звинувачень публічно не надали.
У заяві ізраїльських військових стверджується, що Шойб "систематично діяв з метою викриття місць розташування" ізраїльських солдатів і підтримував контакти з бойовиками.
Телеканал "Аль-Манар" відкинув таку риторику і заявив, що його кореспондент був відомий "професійним та достовірним висвітленням подій". Щодо двох інших загиблих журналістів Ізраїль у своїй офіційній заяві не висловився.
Реакція Лівану
У Лівані удар уже викликав різку реакцію на найвищому рівні. Президент країни Джозеф Аун назвав атаку "кричущим злочином, який порушує всі закони та угоди, що захищають журналістів".
На цьому тлі удар по медійниках лише посилює звинувачення на адресу Ізраїлю щодо цілеспрямованого ураження представників преси під час війни.
